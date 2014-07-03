لن نفوز .. ونحن نحتفل بالهزيمة!



(١)

حالة من "الاستغراب الكبير"، انتابتني وأنا اقرأ واسمع ردود الأفعال التي تلت خسارة منتخب الجزائر من المنتخب الألماني في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2014، التي تقام الآن على ارض البرازيل.

(٢)

نهشني "الإحباط"، وأنا أتصفح ألسنة الفرح، وهي تتغزل في "ثعالب الصحراء"، الذين قارعوا الألمان هجمة بهجمة، وقرعوا أجراس الخوف في قلوبهم، ودكوا أجسادهم بالتعب، لهاثا عقِب لهاث، قبل أن يمتطوا أذيال الهزيمة، ويغادروا "المشهد المُدهش"، "المشدوه" من خيبة الخروج.

(٣)

كانت حفلة المديح صاخبة جداً، ورائحة العطر فيها تكفي لإخفاء عفن جثث قتلى الحربين العالميتين، الأولى والثانية، لكنها حفلة مخجلة، إذ ينكشف غطائها عن "لا شيء"، ثم يبدأ مسلسل الغثيان.

(٤)

لن نفوز ابداً .. ونحن نحتفل بالهزيمة!

(٥)

الهزيمة ليس لها إلا معنى وحيد، هو أنه: "ليس لك مكان بين الكبار والأقوياء، ما زلت صغيراً وضعيفاً .. إذهب وتدرب اكثر .. واعمل على تصحيح أخطائك واوضاعك .. ثم جرّب مرة أخرى" ..

(٦)

وغالبا سنعود مرة أخرى، بالضعف نفسه، ولن يزداد طولنا "سنتيمترا" واحدا، وسنكون قادرين على المقاومة 119 دقيقة لا اكثر، ثم سينهار كل شيء، وسيقذف الفوز في وجوهنا مناشف الهزيمة، وسيقول لنا: "جففوا عَرقكم بها، وامسحوا دموعكم، وتذكروا ان النصر لا يأتي الا لمن يبحثون عنه، اما الذين يفكرون "بألا يخسروا" فقط، فلن يحصلوا إلا على متعة إطالة زمن الخسارة".

(٧)

لا يوجد في قاموس الراغبين في صنع شيء من اجل التاريخ والفرح والذهب، عبارة مثل: "خسرنا بشرف"، فلا "شرف" في الخسارة .. لا شرف، ولا بهجة، ولا غرور، ولا حتى ابتسامة صغيرة، بالكاد يمكن التقاطها في مشهد تلفزيوني كئيب ..

(٨)

الخسارة تبقى خسارة، حتى وإن حاولت بعض الكلمات محو القبح الذي يغشاها .. وكأنها تعزف اغنية راقصة في "مأتم"، فلا هي التي تذهب بالحزن، ولا هي التي تجيء بالفرح!

(٩)

في كأس العالم 1994، كان المنتخب السعودي، في أقوى حالاته، وأكثرها تفوقا، وذهبت به روح لاعبيه وأقدامهم إلى دور الـ16، وهناك اهلكتهم السويد بـ"ثلاثية" تحت لهيب الشمس الحارق، لم يطفىء لظاها الا حفلة "المديح العالي"، التي جعلت من المهزوم بطلاً، وحملته فوق عروش الكلمات الفخمة، حتى ظن انه يمتطي ظهر المنصة، ويفرك وجهه بالذهب، فيما هو في ذيل القائمة، وفي عداد الخاسرين.

(١٠)

بعد ذلك، صار المنتخب السعودي في كأس العالم، ولثلاث مرات متتالية، يقبل الهزيمة بأربعة اهداف، بل بلغ به الزهو أن صار يُهزم بثمانية اهداف، فيما العالم كله يتفرج ويضحك ويسخر ..

(١١)

وبعد هذا كله، لم يذهب منتخب "الصقور الخضر" إلى كأس العالم، ولم يطبع قُبلة على جبين الكأس (أي كأس) ..

(١٢)

حفلة المديح الصاخبة عام 1994 أقنعته أنه بطل، وخسر بشرف، و"بيّض الوجه وما قصّر" .. قالت له، كما قالت للجزائر: "لا تفز، لا تفز .. فقط كن جيداً، واخسر بشرف" ..

(١٣)

وهل يوجد شيء اسهل من "الخسارة بشرف"؟!.. نعم يوجد .. إنها "حفلة المديح الرخيص

*نقلاً عن الرياضي السعودية