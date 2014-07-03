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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ21

استراحة "مقاتل" استراحة "مقاتل" الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014
بورخس الكوستاريكي.. توقيع "تاريخي" بورخس الكوستاريكي.. توقيع "تاريخي" الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014
الأرجنتين بصوت واحد: ميسي.. ميسي الأرجنتين بصوت واحد: ميسي.. ميسي الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014
لامجال للأقوال.. انه وقت الأفعال فقط لامجال للأقوال.. انه وقت الأفعال فقط الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014
استقبال الأبطال في الجزائر استقبال الأبطال في الجزائر الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014
وبين مونديال واخر.. يتبدل الحال وبين مونديال واخر.. يتبدل الحال الخميس 5 رمضان 1435 هـ - 03 يوليو 2014

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