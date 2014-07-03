مونديال الثواني القاتلة

﻿﻿راح من المونديال الكثير ولم يتبق منه إلا القليل، انتهت المغامرات والمفاجآت مبكراً بخروج عمالقة أوروبا الكبار من أمثال إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها، كما خرج ثلاثي آسيا: إيران وكوريا الجنوبية واليابان غير مأسوف على مشاركتهم الباهتة ووجودهم الشرفي المعتاد، على عكس ممثلي أفريقيا، الذي يحسب لهم أنهم قدموا كرة جميلة وقوية، خاصة نيجيريا ومحاربي الصحراء الخضر، اللذين صعدا وبكل جدارة الى دور الـ 16 بعد أداء مميز ومثير، ولولا التوفيق الذي خانهما في اللحظات القاتلة من لقائهما في هذا الدور أمام فرنسا وألمانيا على التوالي، ولو كانت الأمور قد سارت طبيعية قياساً لكثرة الفرص الحقيقية أمام المرمى، لكان من المؤكد أننا سوف نتجمع مساء غد الجمعة أمام شاشات التلفزيون لمتابعة مباراة الجزائر ونيجيريا، بدلاً عن مباراة ألمانيا وفرنسا! ولكن ماذا نقول .. إنها لعبة الكبار الذين اعتادوا على سرقة أحلام الصغار حتى في أصعب اللحظات، وإلا بماذا نفسر ظاهرة الأهداف القاتلة في هذا المونديال، والتي لا تأتينا إلا والحكم يكاد يطلق صافرة النهاية؟

حقاً إنه أمر غريب، ففي الوقت الذي يحرص المتابعون فيه على مشاهدة أسرع هدف يتم تسجيله فى البطولات والمسابقات الدولية والمحلية، الكبيرة منها والصغيرة، نجد أن العكس في مونديال البرازيل هو الصحيح، حيث تغير الوضع إلى النقيض تماماً، وبدل أن نستمتع بالأهداف السريعة وجدنا أنفسنا ننتظر اللحظة التي ستنفجر فيها الكرة داخل المرمى في الثوانى الأخيرة، ليس من المباراة الأصلية فقط بل ومن الوقت بدل الضائع من الأوقات الإضافية، حيث الموعد مع الأهداف القاتلة التي لا ترحم، فعلها ميسي الأرجنتين في المرمى الإيراني في دوري المجموعات، عندما أطلق صاروخاً من خارج المنطقة والمباراة في طريقها للتعادل، وكررها الكثيرون في مرمى الخصوم، حتى بات الأمر أشبه بالظاهرة الغريبة التي تميز هذا العرس الكروي.

نعم كثيرة هي الأهداف التي حسمت اللقاءات في الثواني الأخيرة من معظم مباريات مرحلتي المجموعات ودور الـ 16، وكثيرة هي الأهداف التي لعب الحظ كذلك دوراً مؤثراً في تسجيلها، وسواء جاءت الأهداف في البداية أو النهاية، فالمهم لنا ألا تنتهى أي مباراة بالصفر الكبير..! وألا تتوقف الأقدام والرؤوس عن التسجيل .. فكما أن في الماء يكمن سر الحياة ، ففي الأهداف تكمن المتعة والإثارة.



*نقلاً عن الرؤية الاماراتية