ابن مساعد وفريقه !

في أية قضية، كلٌّ يرى الأمور من زاويته، ورحيل الأمير نواف بن فيصل عن هرم الرياضة، وتكليف الأمير عبدالله بن مساعد بديلاً عنه، حدث لم يخل من التحليلات التي غابت منها الموضوعية، كثيرون كانوا ينظرون من زاوية الأندية، وكأن الرياضة السعودية نصر وهلال فقط، بل كأنها ليست إلا كرة قدم، وغاب من الأذهان أن أي شخص يأتي إلى هذا الموقع يهمه النجاح الشخصي قبل كل شيء، فلا يمكننا أن نصدق بأن عضو شرف يفضل مصلحة النادي على مصلحته مهما بلغ حبه وإخلاصه، وفي تصوري الشخصي فإن الأمير عبدالله بن مساعد، وقبله الأمير نواف، همهما الإنجاز وإثبات أنهما عند مستوى الثقة التي منحاها. فهل يمكن لعاقل أن يفضل مثلاً أن يحتسب الحكم ضربة جزاء لفريقه المفضل على حساب اهتزاز ثقة القيادة في كفاءته وأمانته؟

كما قلت، إن المسؤول يهمه النجاح، لكن ذلك لا يعني أن كل من يتمنى النجاح يدركه، فالأمير نواف حاول لكن مدة تكليفه القصيرة نسبياً، وعدم تنفيذه التغيير التحويلي في الرئاسة حال دون إحداث نقلة، صحيح أنه كان قريباً من الشباب ومن الإعلام، لكن الرياضة لا تزال تحتاج إلى الكثير، وربما تكون هناك ظروف حالت دون إجراء غربلة شاملة على مستوى الإدارات في رعاية الشباب، لكنني أعتقد بأن الأمور لن تتعدل إلا بتنفيذ برنامج للتحول، ومؤسسة حكومية مثل رعاية الشباب تحتاج إلى بيوت خبرة لتقديم حلول لتطويرها، وخصوصاً أن معهد الإدارة حاول في مرات سابقة، لكن المحاولات لم تؤد إلى نتائج.

بعد تكليف الأمير نواف كتبت مقالات عدة عن التغيير، وأتذكر أنني تطرقت إلى فرق العمل التي تعمل معه، وهما فريقان: داخلي في رعاية الشباب وخارجي في الأندية، والفريق الثاني لا يقل أهمية عن الأول، إن لم يكن الأهم، إذ أشرت إلى أن مما ساعد في تحقيق الإنجازات في عهد الأمير فيصل بن فهد وجود رجال الفكر الإداري في الأندية أمثال: الأمراء عبدالرحمن بن سعود وخالد بن عبدالله ومحمد العبدالله وعبدالله بن سعد وعبدالعزيز الدوسري وغيرهم من القياديين في الأندية الذين سبقوا عصرهم بفكرهم وقيادتهم، كما كان يعمل معه في رعاية الشباب والاتحاد السعودي صالح بن ناصر وعبدالله الدبل وعبدالفتاح ناظر وغيرهم، أي أن قياديي الأندية أساس في التطوير، مهما كان حجم النادي، فالكل يتذكر أن منتخب 84 كان يضم لاعبين من الكوكب والنهضة والوديعة والطائي.. فأين هذه الأندية وبقية الأندية الريفية من المشهد؟

في الفريق الداخلي من الممكن استقطاب كفاءات من القطاع الخاص لشغل مناصب عليا في رعاية الشباب، أما الفريق الخارجي في الأندية فمن الممكن أن يتم التأسيس له بثلاث خطوات: الأولى تعديل لائحة الجمعيات العمومية وتحديد مؤهلات وخبرات لمن يترأسون الأندية، والثانية زيادة الدعم المادي وتشديد الرقابة، ثالثاً وضع حد أعلى لمدة استمرار الرئيس في النادي، أي لا يترشح أكثر من فترتين على سبيل المثال، وذلك لإلغاء احتكار الأشخاص والأسر لبعض الأندية.

سأواصل في الأسابيع المقبلة الحديث عن عبدالله بن مساعد وفريقه، لكن قبل أن أختم المقال أود أن أقول لزميلي الذي تساءل؛ كيف يعمل ابن مساعد وشكوك الميول تلاحقه قبل أن يبدأ؟ فأقول إن من مفاتيح التقويم للرئيس الجديد هو مدى إسهامه في تغيير هذه الثقافة الجماهيرية والإعلامية التي أستحيي من أن أصفها بالوصف الذي يدور في ذهني.

*نقلا عن الحياة السعودية