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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ22

من الصين الى تدريب المانشافت.. من يصدق ذلك؟! من الصين الى تدريب المانشافت.. من يصدق ذلك؟! الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014
دونغا وكانيجيا.. أعداء الأمس، محاضري اليوم دونغا وكانيجيا.. أعداء الأمس، محاضري اليوم الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014
أحلامك على بعد دقائق معدودة ياخايمس.. أحلامك على بعد دقائق معدودة ياخايمس.. الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014
ميرتساكر تدرب لفرنسا بـ"جدّية" ميرتساكر تدرب لفرنسا بـ"جدّية" الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014
انهيار جسر في البرازيل.. وجه اخر للمضيف انهيار جسر في البرازيل.. وجه اخر للمضيف الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014
في سان خوسيه الكوستاريكية.. يعرضون قميص المجد في سان خوسيه الكوستاريكية.. يعرضون قميص المجد الجمعة 6 رمضان 1435 هـ - 04 يوليو 2014

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