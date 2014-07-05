هولندا تحاول إيقاف طموح منتخب كوستاريكا

يصطدم مد المنتخب الهولندي مجددا بدفاع صلب يجسده منتخب كوستاريكا في ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 في سالفادور دي باهيا.

ويدرك المنتخب البرتقالي جيدا ملعب "أرينا فونتي نوفا" الذي شهد سحقه إسبانيا حاملة اللقب 5/1 في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثانية في الـ 13 من حزيران (يونيو) الماضي.

وستكون المباراة الأخيرة على ملعب فاتح للشهية على تسجيل الأهداف، إذ اهتزت شباكه 24 مرة في خمس مباريات، لكن أرين روبن، وروبن فان بيرسي، قائدا الهجوم الأقوى في النهائيات (12 هدفا في أربع مباريات مقابل 5 لكوستاريكا) سيتواجهان مع الدفاع الأصلب (هدفان في أربع مباريات مقابل أربعة لهولندا)، وحارسه الخارق كيلور نافاس.

لكن روبن ونافاس يخوضان المواجهة بعد أزمتين مختلفتين، فالأول واجه حملة ضخمة لاعترافه بالغطس في مباراة المكسيك ضمن الدور الثاني من دون أن يعرضه ذلك لعقوبة الاتحاد الدولي، والثاني تعرض لإصابة في كتفه قد تهدد مصير مشاركته أمام فريق المدرب لويس فان جال.

أما كوستاريكا البلد الصغير العاشق للكرة والذي يعتمد على براعة لاعب الوسط براين رويز ومهاجم آرسنال الإنجليزي جويل كامبل المعار الموسم الماضي إلى أولمبياكوس اليوناني، فسيفتقد لقلب دفاعه أوسكار دوارتي المطرود في مباراة اليونان إضافة إلى روي ملر المصاب.

وتشهد المباراة مواجهة بين روبن نجم بايرن ميونيخ الألماني وكريستيان جومبوا صاحب التدخلات الأرضية القوية، فان بيرسي الذي قدم مباراة عادية أمام المكسيك بعد إيقافه ضد تشيلي وتسجيله ثلاثة أهداف في أول مباراتين مع جانكارلو جونزاليس، وبين كريستيان بولانيوس في الوسط ويانمات في حال اختياره أساسيا.

