سابيلا: حققنا خطوة عظيمة.. وهيغواين: الليلة نحتفل

أعرب اليخاندرو سابيلا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بالبرازيل عقب فوزه الثمين 1/ صفر على بلجيكا في دور الثمانية بالمسابقة اليوم السبت.

وقال سابيلا عقب الفوز بالمباراة "لقد حققنا خطوة عظيمة، الجميع في الفريق سعيد بهذا الانتصار الذي يعتبر بمثابة مكافأة ضخمة على أدائنا خلال اللقاء".

من جانبه صرح جونزالو هيجواين، صاحب هدف المباراة الوحيد، والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب كل مباراة في المونديال، قائلا "إنه انتصار مؤثر للغاية، نحن ذاهبون للاحتفال الليلة، والفريق يستحق ذلك".

ويعد هذا التأهل هو الأول للأرجنتين إلى المربع الذهبي منذ تأهلها إلى الدور قبل النهائي بمونديال 1990 بإيطاليا.

وواصل المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز تفوقه على نظيره البلجيكي، بعدما سبق أن تغلب عليه بهدفين نظيفين أحرزهما أسطورة الكرة الأرجنتيني دييجو مارادونا في الدور قبل النهائي بمونديال 1986 بالمكسيك، علما بأن هذا الفوز هو الرابع الذي يحققه منتخب التانجو في تاريخ لقاءاته المباشرة مع بلجيكا مقابل الخسارة في مباراة واحدة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم مع الفائز من مباراة هولندا وكوستاريكا التي ستقام في وقت لاحق اليوم السبت.

ويحلم منتخب الأرجنتين، الذي حقق انتصاره الخامس في المونديال البرازيلي اليوم، بالتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج باللقب عامي 1978 و1986.