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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ23

"سيليساو" ..! "سيليساو" ..! السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
لن نتراجع.. لن نقف.. الكأس هولندي ! لن نتراجع.. لن نقف.. الكأس هولندي ! السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
المنتخب يجمعهم.. يختلفون بكل شيء.. الا عشقه! المنتخب يجمعهم.. يختلفون بكل شيء.. الا عشقه! السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
"سنختار مقعدين متجاورين بالطائرة" "سنختار مقعدين متجاورين بالطائرة" السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
2-1 2-1 السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
رابع نصف نهائي: تم..! رابع نصف نهائي: تم..! السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
في سلفادور..ريو..أو فورتاليزا .. كلهم يركضون تجاه الحلم في سلفادور..ريو..أو فورتاليزا .. كلهم يركضون تجاه الحلم السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
حتى ومنتخبهم خارج المونديال.. البيروفيون لايفوتون المباريات حتى ومنتخبهم خارج المونديال.. البيروفيون لايفوتون المباريات السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
من يحتاج لمهاجم.. ولديه هوملس؟! من يحتاج لمهاجم.. ولديه هوملس؟! السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
شكراً لـ"الطبيب النفساني" شكراً لـ"الطبيب النفساني" السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
رئيس كولومبيا.. يتخلى عن الرسمية، ويرتدي قميص المنتخب رئيس كولومبيا.. يتخلى عن الرسمية، ويرتدي قميص المنتخب السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
كل شيء بتجربة كوستاريكا المونديالية.. يجلب الفرح كل شيء بتجربة كوستاريكا المونديالية.. يجلب الفرح السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014

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