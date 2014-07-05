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الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020
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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ23
"سيليساو" ..!
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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لن نتراجع.. لن نقف.. الكأس هولندي !
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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المنتخب يجمعهم.. يختلفون بكل شيء.. الا عشقه!
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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"سنختار مقعدين متجاورين بالطائرة"
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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2-1
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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رابع نصف نهائي: تم..!
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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في سلفادور..ريو..أو فورتاليزا .. كلهم يركضون تجاه الحلم
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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حتى ومنتخبهم خارج المونديال.. البيروفيون لايفوتون المباريات
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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من يحتاج لمهاجم.. ولديه هوملس؟!
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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شكراً لـ"الطبيب النفساني"
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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رئيس كولومبيا.. يتخلى عن الرسمية، ويرتدي قميص المنتخب
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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كل شيء بتجربة كوستاريكا المونديالية.. يجلب الفرح
السبت 7 رمضان 1435 هـ - 05 يوليو 2014
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