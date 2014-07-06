البرازيل تطلب إلغاء عقوبة تياجو سيلفا أمام الألمان

طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الأحد رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على مدافع المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا خلال مباراة منتخب السامبا مع نظيره الألماني بعد غد الثلاثاء في الدور قبل النهائي بنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بالبرازيل.

وصرح ديليا فيشر الناطقة باسم فيفا للصحافيين اليوم الأحد "لقد تلقينا اتصالاً من قبل (اتحاد الكرة البرازيلي) واللجنة التأديبية سوف تقوم بتحليل جميع الجوانب ذات الصلة".

وتلقى تياغو سيلفا البطاقة الصفراء الثانية له في المونديال، عقب التحامه العنيف مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا خلال مباراة المنتخبين في دور الثمانية أول أمس الجمعة، مما سيضطره للغياب عن المباراة المرتقبة لمنتخب بلاده أمام ألمانيا والتي ستقام بمدينة بيلوهوريزونتي.

ومن غير المرجح أن يتم قبول طلب المنتخب البرازيلي، الذي سيفتقد أيضا لخدمات نجمه نيمار دا سيلفا خلال المباراة بسبب الإصابة، وفقاً للمادة 37 من اللائحة التأديبية الخاصة بفيفا.

وتشير اللائحة إلى أنه "يجوز للجنة التأديبية إلغاء الإنذارات ما لم تسفر عن إشهار البطاقة الحمراء خلال المباراة، وذلك لإعادة التوازن بين الفرق التي لم تلعب نفس العدد من المباريات خلال الدور الأول من المنافسات أو في ظل ظروف استثنائية أخرى".

ولعب المنتخبان البرازيلي والألماني نفس العدد من المباريات خلال الدور الأول، كما لم تحدث أي ظروف استثنائية خلال حصول المدافع البرازيلي على البطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة الإسباني كارلوس فيلاسكو.

ورغم ذلك، شهدت المباراة النهائية لمونديال 1962 بتشيلي مشاركة اللاعب البرازيلي السابق جارينشا مع منتخب بلاده أمام تشيكوسلوفاكيا، رغم حصوله على البطاقة الحمراء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأضافت فيشر أن اتحاد الكرة البرازيلي طلب أيضا من فيفا النظر في قيام المدافع الكولومبي خوان زونيجا بضرب نيمار بركبته، مما تسبب في إصابة اللاعب البرازيلي بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري، ليبتعد عن بقية مشوار المنتخب البرازيلي في المونديال، في الوقت الذي أشار فيه الحكم الإسباني باستئناف اللعب.