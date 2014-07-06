الشرطة البرازيلية تقبض على أخطر مشجع أرجنتيني

ألقت قوات الشرطة الاتحادية البرازيلية القبض على الأرجنتيني بابلو الباريز أبرز أعضاء رابطة المشجعين الأرجنتينية المسماة "برابراباس" أثناء تواجده في مدرجات ملعب ماني جارينشا في مدينة برازيليا لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي أمس السبت في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" أن الباريز يعتبر واحدا من قادة رابطة المشجعين التي تدعى "الشياطين الحمر" والتي تساند فريق إنديبيندينتي الأرجنتيني. يذكر أن قوات الشرطة كانت تتعقب أثر الباريز منذ بداية المونديال لوجود اسمه ضمن قائمة تضم أكثر من 2000 مشجع أرجنتيني ضالعين في أعمال عنف في بلادهم.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها أن الباريز عليه أن يغادر الأراضي البرازيلية في غضون 72 ساعة وإلا سيتم ترحيله، وكان الباريز متنكرا ساعة القبض عليه واضعا الصبغات الملونة على وجهه ومرتديا قميص نادي فلامنجو البرازيلي..

ورغم وضعه على قوائم الممنوعين من الدخول إلى البرازيل، فقد تمكن الباريز من خداع مسؤولي المعابر الحدودية وتسلل إلى ملعب كورينثيانز لمتابعة مباراة الأرجنتين وسويسرا يوم الثلاثاء الماضي في مدينة ساو باولو متنكرا في هيئة مشجع سويسري.

وقام الباريز بنشر صورة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مرتديا قميص المنتخب السويسري صابغا وجهه بألوان العلم السويسري متفاخرا بأنه استطاع خداع قوات الشرطة.