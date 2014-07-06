بكنباور يدافع عن زونيجا بعد تسببه بإصابة نيمار

دافع فرانس بكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية عن اللاعب الكولومبي خوان زونيجا بعدما تسبب احتكاكه مع النجم البرازيلي نيمار في إبعاد هذا الأخير عن منافسات بطولة كأس العالم الحالية.

وكتب بكنباور في مقاله الحصري عن كأس العالم لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) : "بقدر ما أشعر بالأسف على إصابة نيمار بكسر في الفقرة الثالثة من العمود الفقري، فإنني أواجه صعوبة كبيرة في اتهام اللاعب الكولومبي خوان زونيجا بأنه تعمد إصابة نيمار بهذا الشكل".

وأضاف بكنباور: "لقد ضرب زونيجا بالفعل ظهر نيمار بركبته التي لم يكن من المفروض أن تصل إلى ظهر لاعب آخر. ولكن الأمر بدا بالنسبة لي وكأنه مجرد فعل أحمق".

وأكد بكنباور أنه "من المؤسف أن يتأثر المزاج العام قبل مباراتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها نيمار".

وأوضح أنه مع غياب قائد المنتخب البرازيلي تياغو سيلفا عن مباراة الفريق في المربع الذهبي للإيقاف فقد تبدو البرازيل الفريق الأقل فرصة في الفوز بعد غد الثلاثاء في بيلو هوريزونتي، ولكن هذا الوضع الغريب على البرازيل من شأنه أن يحرر البلد المضيف أخيرا ليلعب دون قيود.

وأعرب الألماني عن إعجابه الشديد بأريين روبين جناح المنتخب الهولندي الذي ساعد بلاده على الفوز على كوستاريكا بضربات الجزاء الترجيحية أمس السبت في مباراة أخرى بدور الثمانية بمدينة سلفادور، لتتأهل هولندا إلى الدور قبل النهائي حيث ستلتقي مع الأرجنتين في ساو باولو الأربعاء المقبل.