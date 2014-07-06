بلجيكا تخطف الأضواء.. وتغادر المونديال مرفوعة الرأس

وصف النقاد منتخب بلجيكا بالفريق الرهيب، قاهر الكبار، وصاحب الظل الطويل، ولقد صدقوا بما وصفوا بعدما حقق الشياطين الحمر ثلاثة انتصارات في الدور الأول وسجلوا أربعة أهداف مقابل هدف يتيم ضمن كأس العالم.

الصورة بدأت تتغير تدريجياً بعدما واجهت أميركا في دور الستة عشر، وبدأ المشوار البلجيكي يزداد صعوبة، لكن الصورة تغيرت تدريجيا في ربع النهائي.

خلال خمس مباريات لعبتها بلجيكا، سجلت ستة أهداف بمعدل هدف كل 80 دقيقة، حاولت التصويب على الهدف 58 مرة، بلجيكا كانت تنجح بتسجيل هدف بعد كل 15 تصويبة نحو المرمى.

قطع لاعبوها الأفذاذ خلال جميع المباريات مسافة 576 كيلومترا مربعا. رغم وجود هازارد لاعب تشيلسي وتحدي فيلايني لاعب مانشستر يونايتد والمدافع الصلب كومباني قائد السيتي، خرج الشياطين الحمر بخسارة أمام الأرجنتين صفر–1، عائدين بذلك إلى بروكسل حاملين معهم ذكريات طيبة وسمعة مشرفة.