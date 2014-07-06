هولندا تخرج من عنق الزجاجة الكوستاريكية

تأهلت هولندا إلى نصف نهائي كأس العالم، إثر فوزها على كوستاريكا بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بلا أهداف، وسيواجه الفريق البرتقالي منتخب الأرجنتين يوم الخميس المقبل. وحاول المنتخب الأمريكي الشمالي إحداث مفاجأة على ملعب أرينا فونتي نوفا وسط حضور قارب 51 ألف متفرج بيد أن الخبرة حسمت نتيجة الركلات الترجيحية.



وقاد الحارس البديل تيم كرول هولندا للتأهل الى قبل نهائي كأس العالم ودخل كرول بدلا من الحارس الأساسي يسبر سيلسن في نهاية الوقت الإضافي ليتصدى لركلتي ترجيح من برايان رويز ومايكل اومانا بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي.



وبدت هولندا الفريق الأقرب للتسجيل في الشوط الأول لكنها أخفقت في كسر مقاومة كوستاريكا الحصان الاسود للبطولة. وانقذ كيلور نافاس حارس كوستاريكا سلسلة من المحاولات بينها واحدة من روبن فان بيرسي بعد 21 دقيقة وأخرى من ممفيس ديباي وثالثة من فيسلي سنايدر من ركلة حرة.



وبدأت هولندا وفي تشكيلتها الأساسية المهاجم الشاب ممفيس ديباي وقلب الدفاع برونو مارتنز إندي بينما اختارت كوستاريكا جوني اكوستا لتعويض غياب اوسكار دوارتي الموقوف وهو التغيير الوحيد الذي دخل على التشكيلة التي هزمت اليونان بركلات الترجيح في دور الستة عشر.



ويعود مارتنز إندي كأحد لاعبي قلب الدفاع الثلاثة بينما فضل المدرب لويس فان جال اختيار ديباي على الظهير الايسر بول فرهاخ في تغييرين دخلا على تشكيلة هولندا التي لعبت أمام المكسيك في الدور السابق.



وغاب نايجل دي يونج عن المباراة بعد اصابته في عضلات أعلى الفخذ في الدقائق الأولى لمباراة هولندا السابقة.



