الأسطورة والبرغوث

سعيدة جماهير الارجنتين هذه الايام فمنتخب التانغو بلغ ربع نهائي كأس العالم وسيواجه بلجيكا فيما قائده "البرغوث" ليونيل ميسي يقدم عروضا لافتة فسجل 4 اهداف وصنع وكسب جائزة افضل لاعب في كل المباريات التي خاضها حتى الان.

حسنا ,تبدو الاحلام وردية بالنسبة الى مشجعي التانغو لكن مهلا ماذا عن الاسطورة دييغو ارماندو مارادونا الذي قاد بلاده لأحراز اللقب عام 1986 على طريقة "وان مان شو" حامل الفريق على كتفيه في لهيب ملاعب المكسيك؟.

مارادونا ليس سعيدا بل مهموما وحين سؤل عن منتخب بلاده وتحديدا عن ليونيل ميسي بعد لقاء سويسرا قال بالحرف الوحد انني خائف عليه من الفشل فهو يقوم بكل شيء بمفرده في الملعب دون ان يجد اي دعم من لاعبي خط الوسط.

صاحب اجمل هدف في تاريخ كاس العالم يؤكد ان بلاده ستكون في خطر اذا لم تستفيق ويبدأ ميسي بتلقي المساعدة والا سيجد نجم برشلونة انه الوحيد من يتحمل المسؤولية وليس احد غيره اذا فشل الفريق في انتزاع اللقب من بلاد السامبا.

"البرغوث" تناغم مع مارادونا حين اعترف بعدم احقيته بجائزة افضل لاعب في مباراة سويسرا على عكس زملائه في المنتخب الذين ينظرون اليه كملهم ومخلص في الاوقات الحرجة.

الملفت ان نجوم الارجنتين انفسهم يؤكدون ويعترفون انهم يبحثون عن ميسي في الميدان لتمرير الكرة له ,هذا ما قاله الظهير زاباليتا ,فيما لخافيير ماسكيرانو رأي مختلف مشيرا الى ان اللحظة قد حانت الان لتحقيق الطموحات بقيادة ميسي بعدما خف العبئ عن الجميع بالفوز المتأخر على سويسرا.

مما لاشك فيه ان ميسي وصل الى مفترق طرق فهو على بعد 3 مباريات ليثبت انه لاعب تاريخي ويرتفع الى مصاف بيليه ومارادونا كافضل من انجبت كرة القدم في تاريخها لكن المواجهة القادمة ستكون اختبار حقيقي لفريق اليخاندرو سابيلا.

"الشياطين الحمر" سيكونوا حاجزا صلبا في طريق ميسي ورفاقه ,بلجيكا تتربص بميسي ورفاقه وفريق المدرب مارك فيلموتس يطمحون ان يكونوا اكثر من حصان اسود في البطولة مع جيل يقوده الموهوب ادين هازارد وقلب الدفاع الصلب فينسنت كومباني والحارس العملاق تيبو كورتوا.

قبل 32 عاما بلجيكا صدمت العالم حين اسقطت الارجنتين في افتتاح نهائيات كأس العالم 1982 في اسبانيا لكن مارادونا نفسه قلم اظافر البلجيكيين بعد اربعة سنوات بتسجيله هدفين ولا اروع في شباك جان ماري بفاف بدور الاربعة في المكسيك.

ميسي يقف امام بلجيكا على استاد ماني غارينشيا الوطني ويد مارادونا على قلبه خائفا على التانغو ,فهل يقول "البرغوث" كلمته ويواصل العزف المنفرد على طريقة الاسطورة؟ ام يقتل ادين هازارد ورفاقه احلام الامة الارجنتينية ويقلبونها الى كوابيس؟.



*نقلا عن الحياة اللندنية