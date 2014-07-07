ماسكيرانو محذراً: الهولنديون عطشى للفوز بكأس العالم

حذر خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط الأرجنتين من خطورة مواجهة فريق متخصص في الهجمات المرتدة في نصف نهائي المونديال بعد غد، مشيراً إلى أن المنتخب الهولندي "متعطش" للفوز باللقب بعد خسارته النهائي في نسخة جنوب إفريقيا 2010.

وقال لاعب برشلونة في تصريحات صحافية: "نعرف أننا سنواجه فريقاً هو الأفضل في الهجمات المرتدة نظراً إلى سرعة مهاجميه"، مضيفاً: "سنواجه فريقاً يتمتع بالخبرة، ومتعطشاً جدا بعد وصوله إلى النهائي وخسارته في المونديال الماضي. لا نتوقع مباراة سهلة بل ستكون أصعب من مباراة بلجيكا بسبب مهارة اللاعبين وخبرتهم".

ووصلت الأرجنتين للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 24 عاماً بعد فوزها في ربع النهائي على "الشياطين الحمر"، بهدف وحيد أحرزه المهاجم غونزالو هيغواين. وأكد ماسكيرانو أن "الفريق لديه فرصة فريدة ورائعة وسنعيشها بحلم للوصول للنهائي". وعن تقييمه لمشوار "راقصي التانغو" في المونديال، قال إن مستوى "الفريق في ارتفاع".