من الأهم بالبرازيل.. تياغو أم نيمار؟!









بعد تأهل منتخبي (البرازيل والمانيا) للدور نصف النهائي على حساب كولومبيا وفرنسا وتأهل (الأرجنتين وهولندا)على حساب بلجيكا وكوستاريكا فإن العالم على موعد كبير مع مباراتين من العيار الثقيل.

فازت البرازيل على كولمبيا وخسرت في المباراة احد اهم نجومها بالمونديال (نيمار) للإصابة وكابتن المنتخب (تياغو سيلفا) للإيقاف والسؤال الذي يتردد في كل مكان كيف سيكون حال البرازيل امام المانيا بدونهما؟.

الأغلبية وضعوا من الآن المانيا طرفا بالنهائي لأن البرازيل ومع وجود نيمار وتياغو لم تكن مقنعة فكيف بحالها في غيابهما والدليل ان سكولاري كان يعتمد بنسبة تفوق الـ80% على نيمار بالتسجيل وصناعة الفرص وتهديد الخصوم.

البرازيل امام كولمبيا تحسنت قليلا على مستوى الأداء ولكن لم يصل هذا التحسن لحد الإقناع وقد يكون لدخول (مايكون) بالتشكيل كبديل لداني الفيش ومشاركة (باولينو) مكان الموقوف كوستافو سببا في ذلك.

البرازيل في هذا المونديال تتواجد في نصف النهائي لأنها فقط البرازيل فشخصية المنتخب واسمه كانا حاضرين ومن خلالهما وبهما ارعب الخصوم ولهذا لم يسلم سكولاري من الانتقادات الصحفية وكان رده عليهم: من لاتعجبه طريقتي فليذهب للجحيم.

كارلوس البرتو المدرب الذي قاد البرازيل للفوز بكأس العالم (94) وهو احد اعضاء الجهاز الفني الحالي لمنتخب البرازيل قال: ان نيمار مهم جدا لكن لايجب ان تفكر الجماهير ان اصابته ستمنع البرازيل من الفوز بكأس العالم وننتظر مباراة المانيا حتى نقتنع بما يقول.

الجميع انشغل بنيمار وغيابه عن المونديال للإصابة وكان هو الحدث الأهم والأبرز وهو امر طبيعي لنجم مثله لكن ماذا عن غياب قائد الفريق تياغو سيلفا وايهما غيابه مؤثر اكثر ومن الأهم بالبرازيل ولماذا؟.

اعجبني المدرب (مورينهو) في حديث عن غياب نيمار وتياغو عندما قال ان البرازيل بحاجة لنيمار لأنه لاعب غير عادي وهو القادر على المناورات الفردية ووضع الخصوم في مواقف ضعف والقادر على احراز الأهداف واستغلال الهجوم المرتد.

لكنه يعتقد ان تياغو سيلفا بالوقت الراهن اكثر اهمية من نيمار بالفريق وغيابه مهم جدا ومؤثر لأن قوة البرازيل قائمة على القوة الدفاعية وهو يعطي ثباتا اكثر بالمنتخب.

اختبار صعب امام سكولاري ياترى كيف سوف يجتازه وهل بامكانه ان يصل للنهائي بغياب اهم لاعبين لديه وامام منتخب قوي مثل المانيا وهل (ويليان ودانتي) لو تم اشراكهما سيعوضان غياب نيمار وتياغو.

أخيرا ...

قد تصبح اصابة نيمار وغياب تياغو فال خيرا للبرازيل ولسكولاري وتكون حافزا كبيرا للاعبين لتقديم كل مالديهم امام المانيا لأنه دائما في الأوقات الصعبة تظهر قوة اي منتخب وقد تكون القشة التي تقصم ظهر البعير.



*نقلا عن اليوم السعودية