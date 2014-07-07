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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ25

العودة الى فرنسا بـ"خفّي حنين" العودة الى فرنسا بـ"خفّي حنين" الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
منافسة خاميس وفالكاو.. لاتلغي "الفروسية" منافسة خاميس وفالكاو.. لاتلغي "الفروسية" الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
في كولومبيا: الخروج من "ربع النهائي" .. يساوي "الكأس" في كولومبيا: الخروج من "ربع النهائي" .. يساوي "الكأس" الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
"لمباراتين فقط.. أرجوك، كن بيومك!" "لمباراتين فقط.. أرجوك، كن بيومك!" الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
الاحتفال بتجاوز مغامرة فالديراما واسبريلا الاحتفال بتجاوز مغامرة فالديراما واسبريلا الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
"كيف فعلنا ذلك؟!" "كيف فعلنا ذلك؟!" الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014
كل شيء بالبرازيل يصرخ: كن بخير يانيمار كل شيء بالبرازيل يصرخ: كن بخير يانيمار الاثنين 9 رمضان 1435 هـ - 07 يوليو 2014

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