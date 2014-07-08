مانشيني يبدي استعداده لتولي تدريب المنتخب الإيطالي

أبدى روبيرتو مانشيني المدير الفني السابق لغلطة سراي التركي استعداده التام لتولي تدريب المنتخب الإيطالي بعد خروجه المفاجئ من الدور الأول بكأس العالم 2014، فيما أعرب عن محبته لماريو بالوتيللي مهاجم فريق ميلان.

وقال مانشيني في تصريحات لصحيفة "كوريرو ديللو سبورت" الإيطالية: "بالوتيللي لاعب رائع لكنه يحتاج أن يكبر وينضج، بناء منتخب أو فريق يعتمد بدرجة كبيرة على المهاجم".

وأضاف: "تشيرو إيموبيلي مهاجم بروسيا دورتموند وماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان من العناصر المهمة والرائعة التي يبني عليها المدرب المنتخب، في الحقيقة سيكون من الشرف لي تولي مسؤولية الأزوري".

وأعرب المدرب عن أمله بتولي مسؤولية المنتخب الإيطالي الفترة المقبلة. وتابع: الاتحاد الإيطالي لم يتصل بي حتى اللحظة، سأكون جاهزاً إن أراد مدرب جاد ومختص، فخر لي أن أنال المنصب".

يذكر أن تشيرازي برانديلي قد أنهى تعاقده مع منتخب إيطاليا بعد انتهاء مشواره في مونديال البرازيل ليخلف مانشيني في تولي مسؤولية فريق غلطة سراي التركي.