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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ26

قميص السيليساو يجلب البهجة..والسعادة.. و"المال" قميص السيليساو يجلب البهجة..والسعادة.. و"المال" الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
بعد سنوات الغياب.. يعودون بشكل مشرّف بعد سنوات الغياب.. يعودون بشكل مشرّف الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
بسبب غياب سيلفا وقوة الألمان.. هذا حل سكولاري الوحيد! بسبب غياب سيلفا وقوة الألمان.. هذا حل سكولاري الوحيد! الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
بسبب ماقدمته بلجيكا.. التكريم "ملكي" بسبب ماقدمته بلجيكا.. التكريم "ملكي" الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
مولر ليس الخطر الوحيد.. القادم من الخلف كذلك ! مولر ليس الخطر الوحيد.. القادم من الخلف كذلك ! الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
رغم الانتقادات.. ينتظرونهم رغم الانتقادات.. ينتظرونهم الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
بعد يومين من المباراة.. البرازيل لاتعرف كيف أضاع فريد تلك الهجمة بعد يومين من المباراة.. البرازيل لاتعرف كيف أضاع فريد تلك الهجمة الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
ماذا سيحدث بغيابه؟! ماذا سيحدث بغيابه؟! الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014
"عندما أحضرنا الكأس عام 90.. بعضكم لم يولد بعد.. أحضروه " ..! "عندما أحضرنا الكأس عام 90.. بعضكم لم يولد بعد.. أحضروه " ..! الثلاثاء 10 رمضان 1435 هـ - 08 يوليو 2014

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