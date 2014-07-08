مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ26

بعد سنوات الغياب.. يعودون بشكل مشرّف

بعد سنوات الغياب.. يعودون بشكل مشرّف

بعد يومين من المباراة.. البرازيل لاتعرف كيف أضاع فريد تلك الهجمة

بعد يومين من المباراة.. البرازيل لاتعرف كيف أضاع فريد تلك الهجمة