العنوان أعلاه لرواية جميلة لعلوان السهيمي، وهو شاب سعودي مُتفرّد لغةً وأسلوباً وفلسفة، يُقدّم الرواية المحليّة بواقعية فاخرة ربما تخصه وحده، وهو من لم يصل حتى الآن إلى الخامسة والثلاثين من عمره.

في منافسات كأس العالم الجارية حالياً كان عنوان الرواية حاضراً وبقوة مع المنتخب البرازيلي، الذي أوصلته الأرض وحشد كبير من أنصاره إلى مراحل متقدمة من المنافسة قبل أن تستسلمK خصوصاً مع من لا يملك الأسلحة الكافية للاستمرار، والمزاحمة على الذهب، وهذا ما كان عليه البرازيل في موقعته البارحة مع ألمانيا التي انتهت بسباعية مذلة وتاريخية لأبطال كأس العالم 5 مرات.

الأرض ربما كانت تحابي في مناسبات سابقة كما حدث مع فرنسا حينما استضافت المونديال في 1998، ممكن لأنها أعدت العدة الكافية لذلك، وقدّمت المهر اللازم، واستطاعت تحقيق الكأس لأول مرة، لتسير مواكب الفرح تحت “قوس النصر” في مشهد تاريخي في باريس، لم يتكرر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

تكررت هذه المحاولة أيضاً عن طريق المنتخب الكوري الجنوبي في مونديال كوريا واليابان 2002 بوصوله إلى نصف النهائي، في إنجاز تاريخي للكرة الآسيوية، التي لم تصل إلى هذه المرحلة، طيلة مشاركاتها وحتى الآن، وهذه التجربة تعتبر من أكثر التجارب التي تعزز مثل هذا الرأي.

مقتنع تماماً أن الأرض تحابي من يستحق المحاباة، من يوّفر كافة الأدوات التي تجعل منه بطلاً، من يعي جيداً أن ملامسة الذهب العالمي تحتاج الكثير من الوقت والجهد والتحضير، والحقيقة أن المنتخب البرازيلي للأسف لم ينجح في جمع ذلك كله، ربما عدم مشاركته في التصفيات النهائية بسبب نظام البطولة -الذي يقفز بالمستضيف إلى النهائيات مباشرة- هو الذي أخفى الجانب المتواضع في أداء المنتخب البرازيلي على الرغم من تحقيقه قبل عام للقب كأس القارات، وبمستويات رفيعة جداً غابت في النسخة الحالية حتى وإن وصل الفريق إلى نصف النهائي، وسط مسيرة ضعيفة في مرحلة المجموعات، وصولاً إلى دور الـ16 مروراً بدور ربع النهائي، الذي تجاوزه بصعوبة قبل أن يخرج البارحة بخسارة تاريخية مذلة، لن تنساها الأجيال الكروية لوقتٍ طويل.

البارحة سقطت هيبة البرازيل، وتوقفت “رقصة السامبا” التي استبدلتها الجماهير بحفلة دموع، والتاريخ تخلّى عن أصحاب الضيافة، فيما نأت الجغرافيا بنفسها عن توفير الفوز للمستضيف، ربما حدث كل ذلك لأن الأرض لا تحابي أحداً.



*نقلا عن عين اليوم السعودية