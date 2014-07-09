مورينيو: ديفيد لويز لا يتحمل الخسارة بمفرده

دافع جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي عن لاعبه السابق ديفيد لويز مدافع البرازيل وقال إنه لا ينبغي إلقام اللوم عليه وحده بعد خسارة منتخب بلاده 7-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم أمس الثلاثاء.



وقال مورينيو إن منتخب البرازيل كله يتحمل مسؤولية الخسارة. وأضاف مورينيو لشبكة ياهو "لا أعتقد أنه من الإنصاف الفصل بين مسؤولية اللاعب والفريق لأن الفريق لعب بشكل سيء جدا."



وتابع المدرب الذي باع لويز لباريس سان جيرمان الشهر الماضي مقابل نحو 50 مليون يورو (85.08 مليون دولار) "هل ارتكب ديفيد الأخطاء؟ نعم ارتكب لكن دانتي أيضا خطأ ومارسيلو أخطأ وفرناندينيو أخطأ والفريق كله أخطأ."



وواصل مورينيو قائلا "أعتقد أن كل لاعب ومدرب وشخص غير مشارك في كأس العالم يشعر بالأسف الشديد لما حدث للفريق. بعد 50 عاما سيبقى الأطفال يتذكرون خسارة البرازيل 7-1 أمام ألمانيا."



وكان مورينيو يعتقد أن الروح القتالية للاعبي البرازيل ستساعدهم على تعويض غياب نيمار بسبب الإصابة والقائد تياجو سيلفا بسبب الإيقاف.



وقال مورينيو "هذا لم يكن كافيا. في الدور قبل النهائي لعبت البرازيل مع منتخب أقوى منها ويحظى بثبات رائع في المستوى ويثق في نفسه. كل الأمور سارت في اتجاه ألمانيا."



