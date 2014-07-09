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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ27

داخل أو خارج الملعب.. المنافسة الشريفة لاتموت داخل أو خارج الملعب.. المنافسة الشريفة لاتموت الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
تحولنا من بيليه وغارينشا ورونالدو.. الى 11 شبحاً تحولنا من بيليه وغارينشا ورونالدو.. الى 11 شبحاً الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
وبين 2002 و2014 .. يتبدل الحال وبين 2002 و2014 .. يتبدل الحال الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
نفتقدك ..! نفتقدك ..! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
لم يعلموا أنهم سيضعون منتخب بلادهم في ذلك التابوت لم يعلموا أنهم سيضعون منتخب بلادهم في ذلك التابوت الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
ابتسامات .. لكن قبل صافرة البداية ! ابتسامات .. لكن قبل صافرة البداية ! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
وكأنهم وقعوا بالمصيدة ..! وكأنهم وقعوا بالمصيدة ..! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
كم كانت كارثة 1950م .. أهون وأخف ضرراً كم كانت كارثة 1950م .. أهون وأخف ضرراً الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
المباراة لاتستدعي هذا التوتر يابواتينغ .. سهلة ! المباراة لاتستدعي هذا التوتر يابواتينغ .. سهلة ! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
16..! 16..! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014
7 ..! 7 ..! الأربعاء 11 رمضان 1435 هـ - 09 يوليو 2014

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