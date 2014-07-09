رئيسة الاتحاد الروسي: لم أستطع النوم بسبب الألمان

المصدر: موسكو - د ب أ

اعترفت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء بأنها مندهشة تماما من فوز ألمانيا على البرازيل 7 / 1 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم الحالية لكرة القدم.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ماتفيينكو قولها: "لم أنم طوال الليل لأن المباراة كانت مذهلة. يالهذه الاحترافية! يالهذا الدافع! ويالهذا الأدرينالين!".

ووجهت ماتفيينكو، حاكمة سان بطرسبرج السابقة والحليفة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بعدها سؤالا إلى النائب البرلماني ولاعب هوكي الجليد السابق فياتشيسلاف فيتيسوف قائلة: "متى تصبح عندنا كرة قدم كهذه؟ ولاعبين كهؤلاء؟". ورد فيتيسوف قائلا: "ربما نجد هؤلاء اللاعبين في القرم".

وكان نجم مسابقة دوري هوكي الجليد الأمريكي السابق يقدم وقتها مذكرة يطلب فيها دمج النظام الرياضي في القرم داخل الإطار القانوني الروسي بعد انفصال شبه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود عن أوكرانيا مؤخرا.

وكان المنتخب الروسي ودع منافسات كأس العالم الحالية بالبرازيل من دور المجموعات دون أن يفوز بمباراة واحدة.

