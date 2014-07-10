﻿﻿عندما خرجت إسبانيا من الدور التمهيدي للمونديال البرازيلي وصفنا ما حدث لبطلة العالم بأنه كارثة، وعندما تبعتها كل من إيطاليا وإنجلترا اللتين فشلتا في العبور للدور الثاني من المونديال، وصفنا ذلك بأنه فضيحة، فماذا عسانا نقول وبماذا يمكن أن نصف منتخباً بحجم البرازيل صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم الذي خسر بالسبعة وخرج من الباب الخلفي للبطولة؟

نعم بالسبعة، البرازيل خسرت بالسبعة، وصاحب الألقاب الخمسة، وهي عدد المرات التي فازت فيها البرازيل بكأس العالم سقط أمام الألمان في مباراة الدور نصف النهائي بالسبعة، صدق أو لا تصدق.

هل يصلح أن نطلق على ما حدث لفرقة السامبا في تلك الأمسية التي لم تعرف فيها الجماهير البرازيلية طعماً للنوم، حزناً وليس فرحاً كما جرت العادة، اسم الكارثة أو الفضيحة أو ما هو أكبر من تلك المصطلحات؟ بصراحة من شاهد ما حدث يصعب عليه اختيار مصطلح يصلح للتعبير عما حدث في تلك الأمسية، التي نسف فيها البرازيليون، بأيديهم وليس بأرجل الألمان، تاريخاً حافلاً من الإنجازات، وأحرقوا سجلات زاخرة بأساطير كرة القدم في العالم.

البرازيل لم تكن البرازيل التي نعرف، البرازيل في 2014 ليست برازيل بيليه وريفيلينو وسقراط وزيكو وفالكاو وبيبيتو ورونالدو ورونالدينيو، فبرازيل نيمار (الغائب) وتحت قيادة العنيد والمكابر سكولاري أدخلت منتخب السامبا التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن وللأسف لم يكن دخوله من الأبواب الأمامية، كما جرت العادة، فالخسارة السباعية سيسجلها التاريخ على أنها الأولى والأقسى والأصعب على جماهير السامبا، ليس لأن الفريق خسر بالسبعة، وهو رقم قياسي لم نشاهده منذ سنوات في المونديال، بل لأن من تعرض لتلك الخسارة المذلة منتخب بحجم البرازيل، فهل من المبالغة أن نصف ما حدث بالكارثة أو العار؟

ملامح السقوط لم تكن غائبة، وحضرت في النصف النهائي أمام ألمانيا، بل إن علاماتها كانت حاضرة منذ مباراة الافتتاح أمام كرواتيا التي كانت هي المبادرة قبل أن يعدل صاحب الأرض النتيجة، ومعاناة الافتتاح تواصلت، ولم تفارق الفريق في المباريات التالية التي تخطاها الفريق بفضل ذلك الدعم الجماهيري الرهيب، إلى أن جاءت الضربة القاضية من المنتخب الألماني الذي أعطى سكولاري ولاعبيه درساً في فنون الكرة الحديثة بمنتخب لا يقهر وبنتيجة ستبقى بمنزلة وصمة عار ستظل مصاحبة للبرازيل مدى التاريخ.

كلمة أخيرة

خسارة البرازيل السباعية أمام ألمانيا هي الأقسى لمنتخب السامبا، وأكبر هزيمة لبلد مضيف، والأولى من نوعها في الدور نصف النهائي في تاريخ المونديال .. أليس ذلك عاراً على منتخب بحجم البرازيل؟







*نقلاً عن الرؤية الإماراتية