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مونديال البرازيل 2014م: اليوم الـ28

من يشجع التانغو.. لايشعر بالقلق من يشجع التانغو.. لايشعر بالقلق الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
بسهولة ..! بسهولة ..! الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
وفي كل مونديال.. هذا هو الحال وفي كل مونديال.. هذا هو الحال الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
ربما يكون"تدخلّ" البطولة يا خافيير ربما يكون"تدخلّ" البطولة يا خافيير الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
لماذا ننتهي دوماً بهذه الطريقة؟! لماذا ننتهي دوماً بهذه الطريقة؟! الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
أنا قادم يا دييغو.. انتظرني ؟؟! أنا قادم يا دييغو.. انتظرني ؟؟! الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014
قبل النهاية ..! قبل النهاية ..! الخميس 12 رمضان 1435 هـ - 10 يوليو 2014

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