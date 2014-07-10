مينوتي حذرهم.. وماتيوس أيدهم؟!

المدركون الفاهمون هم من يفسر لنا كيف هي كرة القدم ومتى تختل وأيضا متى تقدم نفسها بشكل لائق.. نعم فقد أصابتنا مواجهة البرازيل وألمانيا بخيبة كبيرة وشعور بالأسى.. ليس لأننا نناصر البرازيل.. بل لأن كرة القدم باتت تعاني كثيرا من سوء تدبير كثير من قادتها الفنيين.

صدمتنا النتيجة حتى كدنا أن نترحم على مؤسسي التقنية المهارية العالية بالأسماء العظيمة التي أعطت كرة القدم كثيرا من الألق.. كثيرا من الإبداع.. كثيرا من العشق حتى بتنا نحسب أن انتشارها الكبير انطلق من أولئك المهرة من بيليه وريفالينو ومن ثم زيكو وروماريو ورونالدو والجوقة الماهرة المنتمية لهم.

ما الذي حصل إذن؟! الحقيقة أن الفكر التطويري البرازيلي شاخ وبات أقرب إلى العجز.. فسوءة سكولاري ومستشاره بيريرا لن يغفرها التاريخ.. لأن ما فعلاه يأتي في إطار الكارثة والفضيحة سموها ما شئتم.. فهما لم يركنا للآراء التي حذرت من سوء العمل وتوقعت السيناريو الفضيحة.

هنا علينا أن نكون أكثر وضوحا ومنطقية تجاه التحذيرات التي وجهت للبرازيل.. في المقابل تلك التي تنبأت من خلال قرأتها السليمة للحال الألمانية المتطورة.. لأعود إلى ما بدأت به المقال فهناك مدركان فاهمان للعمل البرازيلي والألماني.. للأول من منا لا يعرف سيزار مينوتي ذلك العملاق الأرجنتيني عملا وقامة.. هذا الرجل كتب بعد الدور الأول من المونديال وليس بعد الكارثة ما احتاجه البرازيليون وأنقله حرفيا كما كتب:»البرازيل لديها المدرب لويز فيليبي سكولاري الذي يعمل على الفرديات في الفريق وعلى التضحيات وعلى استرداد الكرة وعلى الجهد، ولكنه يعمل أيضا على فريق لا يجيد استغلال المساحات في جميع مبارياتهم، تسبب البرازيليون في تعقيد الأمور بشدة على أنفسهم، إنهم لم يحققوا أي نتائج على المستوى الاستراتيجي فكل ما يفعلونه مبني على تاريخهم وعرفهم، على مهاراتهم الفنية وعلى جينات اللاعبين، وإن كانوا يتمتعون بقدرة كبيرة على إحداث خلل بتوازن خصمهم».

انتهى ما كتبه مينوتي وأترك لكم الحكم.. ولننتقل إلى من شخّص برؤية فنية عالية الحال الألمانية المتطورة وكأنه يعلم ما ستفعله بالبرازيل وهو الجنتلمان الألماني لوثر ماتيوس الذي قال وبالطبع خلال الدور الأول من المونديال: «إن فلسفة كروية جديدة تسيطر على منتخب ألمانيا وتزيدها ألقاً وتعاونا وقوة أنها فلسفة الإسباني بيب جوارديولا الذي صبغ لاعبي البايرن بها ولكثرتهم بالمنتخب فقد رسخوها كمبدأ منهجي».

انتهى كلام ماتيوس فهل هناك أكثر انضباطا من المنهجية الألمانية وأرقى من الإيثار الذي كان عليه اللاعبون خلالها.

هنا حق لنا أن نقول: إن من يريد أن يتعلم قراءة وتحليل كرة القدم العالمية فليقرأ للرائع مينوتي، ويستزيد من الخبير ماتيوس.

ثمة نقاط أرغب في عرضها قبل أن أختم وهي الحال البائسة التي كان عليها لاعبو البرازيل ومدربهم قبل المباراة وهم يجرون أذيال الحزن على نيمار وكأنهم أرادوا أن يقولوا لجماهيرهم والعالم: «لقد أصبنا في مقتل بعد نيمار».. وأقول: أين العاقل الحصيف الذي يمنعهم من أن يكونوا بذلك البؤس.. بالطبع لم يكن سكولاري ولا مستشاره بيريرا؟







*نقلاً عن العرب القطرية