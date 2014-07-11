حين توفيت زوجته ماريا أنخليس ساندوفال "بيتينا" قبل سنتين، لم يبكِ علناً رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بل تمالك نفسه وكتم حزناً شديداً على رفيقة دربه طيلة 4 عقود. لكن فلورنتينو عجز عن حبس دمعة على رحيل الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، أسطورة نادي العاصمة الإسبانية ورئيسه الفخري.

دي ستيفانو ليس مجرد لاعب في ريال مدريد، بل الصخرة التي عليها بنى مجده وعظمته، وتحوّل من نادٍ عادي إلى نادي القرن العشرين، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

قبل سنتين من انضمام دي ستيفانو إلى ريال مدريد، كاد النادي يسقط إلى الدرجة الثانية، وكان يعيش في ظلّ أندية أخرى، مثل أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وخصوصاً برشلونة. لكن اللاعب الأرجنتيني غيّر مصير النادي إلى الأبد، وقاده في موسمه الأول معه (1953-1954) إلى إحراز لقب الدوري، للمرة الأولى منذ 20 سنة وللمرة الأولى في عهد الديكتاتور الراحل فرنشيسكو فرانكو (1939-1975)، ثم إلى هيمنة مطلقة على القارة العجوز، بفوزه بكأس أوروبا لأبطال الدوري 5 مرات متتالية، منذ إطلاق المسابقة عام 1955.

دي ستيفانو كان رأس حربة، لكنه اعتُبر لاعباً شاملاً، إذ كان أشبه بقائد أوركسترا، يهاجم ويدافع ويُمرّر ويضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس ويوجّه زملاءه ويُسجّل، بحيث أطلقت عليه صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية المرموقة لقب "الكلّي الوجود" (L'omniprésent)، كما وصفه بعضهم، بينهم رئيس "فيفا" جوزف بلاتر، بأنه أعظم لاعب في التاريخ.

نادرٌ ارتباط لاعب بنادٍ، كما كانت علاقة دي ستيفانو بريال مدريد، إذ طبع النادي بشخصيته وروحه القتالية في الملعب، وأدائه الشامل الذي أطاح الأساليب الكروية الجامدة آنذاك، مكرّساً كرة حديثة. كان اللاعب الأرجنتيني محرّك الفريق وملهمه، في الدفاع والوسط والهجوم. وكان يقول في هذا الصدد: "لا لاعب أفضل من الفريق ككلّ".

ويروي بوبي تشارلتون، أسطورة نادي مانشستر يونايتد، والذي شاهد دي ستيفانو للمرة الأولى خلال مباراة بين الناديَين الإسباني والإنكليزي في ذهاب نصف نهائي كأس أوروبا لأبطال الدوري عام 1957، أن اللاعب الأرجنتيني كان "يأخذ الكرة من حارس المرمى، ويُبلِغ المدافعين ما عليهم فعله، وكان يُؤثِّر في كل ما يحدث" على ارض الملعب. ويضيف: "لم أرَ إطلاقاً لاعباً كاملاً في هذا الشكل، وكأنه أسّس مركز قيادته في قلب اللعبة".

أهمية دي ستيفانو تتعدّى ريال مدريد لتشمل كرة القدم، إذ كما غيّر قوالب كروية بائدة، كان ابرز مساهم في نجاح مسابقة كأس أوروبا لأبطال الدوري، بعد شكوك اثر إطلاقها في خضمّ سنوات عجاف تلت الحرب العالمية الثانية. ونجاح المسابقة أدى إلى إطلاق كأس ليبرتادوريس لمنافسات النوادي في أميركا اللاتينية، وتنظيم مباراة بين بطلَي القارتين الأوروبية والأميركية اللاتينية.

كما تميّز النجم الأرجنتيني بحضور طاغٍ وشخصية آسرة، في الملعب وخارجه، إذ كان ذا سطوة ولسانه سليطاً، لم ينجُ منه الملك الإسباني خوان كارلوس الذي تنحّى أخيراً. ففي الاستراحة بين شوطَي أول مباراة خاضها ريال مدريد في كأس أوروبا لأبطال الدوري، ضد نادي سيرفت جنيف في العاصمة السويسرية عام 1955، قال خوان كارلوس الذي كان آنذاك أميراً يعيش في المنفى، لدي ستيفانو إنه ليس في مستواه المعتاد، فنهره الأخير بحدة ووصفه بأنه "ولد".

انضمام دي ستيفانو إلى ريال مدريد أشعل معركة مع برشلونة، ما زال غبارها يعمي أبصار النادي الكاتالوني، فيبكي على الأطلال مُدّعياَ أن نادي العاصمة "سرق" منه اللاعب الأرجنتيني، بـ"مساعدة" الديكتاتور فرانكو.

إنها إحدى "الأساطير المؤسِّسة" لنادٍ أبدع في تسخير الأيديولوجيا والبروباغندا لمصلحته، وتحوير الحقائق وتزوير الوقائع، لدرجة أن وكالة أنباء عالمية أوردت رواية ولا في الخيال عن استخدام الرئيس الأسطوري لريال مدريد سانتياغو برنابيو "جواسيس" لإقناع رئيس برشلونة آنذاك إنريكه مارتي بالتخلي عن دي ستيفانو، بعدما وقّع النادي الكاتالوني عقداً لضمّه، من ناديه الأصلي ريفر بلايت الأرجنتيني، علماً أن نادي العاصمة الإسبانية كان أبرم عقداً مشابهاً مع نادي ميّوناريوس الكولومبي الذي لعب دي ستيفانو في صفوفه إثر مغادرته بوينس آريس على خلفية إضراب للاعبين.

لعلّ تلك الوكالة لم تطّلع على حقيقة انضمام النجم الأرجنتيني إلى ريال مدريد، كما رواها المؤرخ الرياضي الإسباني البارز برناردو دي سالازار، وهو مشجّع لأتلتيكو مدريد. يشير دي سالازار إلى أخطاء فادحة ارتكبها إنريكه مارتي في مفاوضاته مع ميّوناريوس وريفر بلايت، ليس أقلّها رفضه دفع 27 ألف دولار للنادي الكولومبي للاستغناء عن اللاعب، وتهديده بألا يلعب دي ستيفانو مباراة واحدة طيلة سنة كاملة، في انتظار انتهاء عقده مع ميّوناريوس وعودته إلى ريفر بلايت.

كما حاول مارتي بيع اللاعب إلى يوفنتوس الإيطالي، من دون علم دي ستيفانو الذي استشاط غضباً من التلاعب بمصيره، خصوصاً أن برشلونة كان أهمله من الناحيتين الشخصية والكروية، إذ بالكاد كانت عائلته تكمل الشهر معيشياَ، كما أنه لم يلعب سوى 3 مباريات استعراضية مع النادي الكاتالوني ضد نوادٍ محلية، ولم يتدّرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة لإقامته في برشلونة. بل أن مارتي سعى إلى استعادة المبلغ الذي دفعه إلى ريفر بلايت في مقابل استغناء النادي الأرجنتيني عن اللاعب، فرفض طبعاً!

وأبلغ دليل على أخطاء مارتي، استقالته من منصبه، قبل أن يتخلّى خلفه الموقت أغوستين مونتال لريال مدريد عن حقوق برشلونة في دي ستيفانو، معتبراً أن ناديه "أكثر أهمية" من أن يشارك نادي العاصمة ملكية لاعب!

وكان النادي الكاتالوني فقد اهتمامه بدي ستيفانو، بعد تعافي نجمه الهنغاري لاديسلاو كوبالا من السلّ، لكنه لا يقرّ بذلك، مُؤثراً اتهام ريال مدريد بـ"سرقة" اللاعب، بـ"تواطؤ" مع نظام فرانكو الذي كان منح كوبالا الجنسية الإسبانية خلال سنة فقط، لتمكينه من اللعب مع برشلونة بعدما أوقفه "فيفا" إثر فراره من بلاده. ناهيك عن إنقاذ فرانكو برشلونة من الإفلاس، متيحاً له تشييد ملعبه "كامب نو"، فأكرمه النادي بتقليده قلادتين ذهبيتين عامَي 1971 و1974، علماً أن النادي الكاتالوني "الممانِع" يروّج لكونه قلعة "الصمود والتصدي" ضد طغيان فرانكو، بل أن الروائي الكاتالوني الراحل مانويل فاسكيز مونتالبان وصف برشلونة بأنه "الجيش غير المسلح لكاتالونيا"!

دي ستيفانو الذي كان يقول الأشياء بأسمائها، دافع عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال قيادته ريال مدريد، معتبراً أن بعضهم لن يتردد في وضعه تحت "مقصلة". وندد بوسائل إعلام إسبانية، معتبراً أنها تريد أن "تمارس نفوذاً في ريال مدريد، أكثر من (الديكتاتور الإيطالي الراحل بنيتو) موسوليني".

اعتبر فلورنتينو بيريز أن "دي ستيفانو هو ريال مدريد"، لكن اللاعب خرج من الباب الخلفي في النادي عام 1964، بعد اصطدامه بالمدرب ميغيل مونيوز، فتخلّى عنه برنابيو. لكن النادي نظم مباراة وداعية له إثر اعتزاله عام 1967.

وفي ذلك عبرة للاعبين دمّروا مشروع مورينيو، ويسخّرون وسائل الإعلام لمصلحتهم الخاصة، ضد النادي الذي صنع لهم مجداً. لكن فلورنتينو الذي يطمح دوماً إلى التشبّه ببرنابيو، لم يفعل مثله حين خيّره كاسياس وسيرخيو راموس بينهما وبين المدرب البرتغالي.

حين انضم دي ستيفانو إلى ريال مدريد، كان النادي أحرز لقبين فقط في الدوري الإسباني، لكنه قاده إلى 8 ألقاب خلال 11 موسماً، ناهيك عن الألقاب الخمسة المتتالية في كأس أوروبا لأبطال الدوري. رجلان وضعا النادي الأبيض على خريطة كرة القدم في العالم: برنابيو في المكاتب، ودي ستيفانو في الملاعب. من يدري، فقد يؤسّسان نادياً في العالم الآخر، يدرّبه مونيوز...



*نقلا عن الحياة اللندنية