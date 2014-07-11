كأس العالم للكبااااااااار

التاريخ يحكى ويتحدث عن كأس العالم للكبار فقط.. وهذا ما أكدتْه البطولة الحالية التى قاربت على الانتهاء، بعدما صعد إلى النهائى الألمان أكثر الدول المشاركة صعودا، أمام الأرجنتين أقوى المنتخبات التكتيكية. عشنا أول من أمس مباراة قمة فى الملل، مع أنها تمتلك أفضل لاعبين فى كأس العالم، مثل ليونيل ميسى وأيضا آريين روبن، الأول تعوّل عليه الأرجنتين كدولة وجمهور محبين، أنه قادر على إعادة أيام المجد للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والثانى آريين روبن، أسرع لاعب فى البطولة، وأفضل صانع لعب، وأفضل لاعب فى العالم حاليا فى الهجمة المرتدة، ويستحق أن يكون أفضل لاعب فى البطولة.

لى سؤال هنا أتمنى أن أجد عنه إجابة: ماذا حصل مع روبن من الألمان؟ لاعب كان معدل إصابته فى الموسم الواحد أكثر من 6 مرات، ومعدل مشاركته لا يصل إلى ٢٥ مباراة، لكن ماذا حدث، لعب كل مباريات البايرن، وفرض وجوده على بيب جوارديولا، وحصل على دورى وكأس وقبل النهائى لدورى الأبطال، وتألق فى كأس العالم، والأكثر دهشة لعب ١٢٠ دقيقة فى نهاية سيزون فى مباراتين متتاليتين فى أسبوع، وبنفس المستوى، فعلا أحتاج إلى تفسير من الطب الألمانى ورجال البايرن لمستوى وثبات آريين روبن.

المباراة أصعب لقاءات المونديال تكتيكيا وأسوأ لقاءات المونديال على مستوى إضاعة الفرص وسهولة الوصول إلى المرمى، بعد أن لعب الهولنديون على الهجمة المرتدة فى الشوط الأول، والاعتماد على سلاح السرعة فى القلب بين قلبى الدفاع، دى ميكيلس وجاراى، بوضع روبن وفان بيرسى فى القلب، ولكن سابيلا المدير الفنى للتانجو قفلها بالضبة والمفتاح بماسكيرانو، الذى قدم واحدة من أفضل مبارياته فى تاريخه.

وفى المقابل بدأ سابيلا على جبهة واحدة، وهى اليمنى له (اليسرى للهولنديين)، واستغل سرعة البوشو لافيتسى وبطء مارتينز، وبالفعل كان سلاحا قويا ولكن لم يستغله الأرجنتينيون والسبب معروف، وهو هبوط مستوى ميسى وقلة العدد الهجومى للفريق فى الخط الأمامى، مما أفقد المباراة متعتها لأنها كانت مثل مباريات الشطرنج مع بعض الأخطاء القليلة للمدير الفنى الهولندى لويس فان جال على غير العادة، سنتحدث عنها.

شاهدنا تألقا لوسط ملعب الفريقين، خصوصا الأرجنتين، وتحديدا بيليا وبيريز، بديل أنخل دى ماريا، فى وقف سرعة الأطراف ووقف الزحف الهولندى من الوسط، وإبطال مفعول الهجمة المرتدة مع إعطاء لمحة للهجوم الأرجنتينى، خصوصا بيريز، ولكن الفارق شاسع بين سرعة لاعب إمكانياته الهجومية نقل الهجمة المساعدة، وهذا لا يقلل من قوة بيريز وأنه أفضل لاعبى المباراة، ولكن دى ماريا كان هو نصف قوة الأرجنتين.

الشوط الثانى تمديد للوقت نجح فيه الهولنديون، تغيير ممتاز فى الجبهة اليسرى للويس ونزول يان مات، وعودة كوت إلى الشمال، والضغط على الأرجنتين، مما دعا سابيلا للعب فقط لا غير على المرتدات والابتعاد عن السيطرة والتراجع للخلف، واللعب على التأمين، كل هذا لأن هولندا لعبت على طرفين متقدمين، مراقبة ميسى بأكثر من لاعب، وفى المقابل ملأ سابيلا منطقة الوسط فى العمق لوقف سنايدر وروبن وفان بيرسى، ونجح إلى حد ما، ولكن فى بعض الأوقات تتفوق مهارة هولندا التى بدأت بـ«3-5-3» ثم بـ«3-4-3» هجوميا، وعلى المستوى الدفاعى «5-1-1-3»، والأرجنتين بدأت بـ«4-3-3» ثم تغيرت إلى «4-2-4»، بأجويرو، وبلاسيو، وميسى، وروخو، وفى الشق الدفاعى كانت تلعب بـ«5-4-1» بمسكيرانو فى القلب الدفاعى، وعودة ميسى ولافيتسى فى الأطراف، وبقاء هدجوين بعيدا فى الأمام.. مباراة قمة فى التكتيك، والدليل الفرص، ولا توجد الأخطاء بالجملة فى الميس باس، ومن أكثر المباريات اعتمادا على الكرات العالية لضيق المساحة بين الخطوط، لفرض الأسلوب لكل فريق، وفى النهاية تفوق الدفاع على الهجوم، وهم أقوى خطوط الهجوم فى العالم أجمع.



*نقلا عن التحرير المصرية