مارادونا ناصحاً الأرجنتين: اخنقوا الألمان من المنتصف

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، أن منتخب بلاده عليه أن يحاول السيطرة على منطقة وسط الملعب في مواجهة ألمانيا، يوم الأحد المقبل، إذا أراد الفوز بلقب كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان الأرجنتيني والألماني بعد غد الأحد في نهائي مونديال البرازيل على استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو. وقال مارادونا في برنامج "دي زوردا" على محطة تيليسور التلفزيونية في فنزويلا "الأرجنتين ينبغي أن تخنق ألمانيا في وسط الملعب بحيث تستحوذ على الكرة وتوجه التمريرات إلى ليونيل ميسي حتى يمكنه التواصل مع جونزلو هيغواين".

وأكد مارادونا الفائز مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم في 1986 أن سبب فشل البرازيل خلال الهزيمة الكاسحة أمام ألمانيا بسبعة أهداف لهدف في المربع الذهبي للمونديال يرجع إلى منح مساحات خالية شاسعة للفريق الألماني في وسط الملعب.

وشدد مارادونا على أن الدفاع الصلب للأرجنتين سيكون أفضلية كبرى للفريق، مشيرا إلى أن مصدر قلقه الأكبر هو أن يكون ميسي منهكا.