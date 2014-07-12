البرازيل تحاول إقناع مورينيو بتدريب المنتخب الوطني

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى محاولة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقناع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي لتولي مسؤولية تدريب منتخب السامبا خلفاً للمدير الفني فيلبي سكولاري عقب انتهاء نهائيات كأس العالم 2014.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سكولاري سوف يترك منصبه كمدرب للمنتخب البرازيلي عقب انتهاء مباراة اليوم السبت أمام المنتخب الهولندي، والتي تأتي ضمن إطار تحديد المركز الثالث بنهائيات كأس العالم، بعد أن خسر الفريق أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في الدور قبل النهائي من عمر البطولة.

وأكدت الصحيفة أن مورينيو سيرفض ترك ناديه تشيلسي، والذي لديه معه ثلاث سنوات أخرى قادمة، على الرغم من تصريحاته الأخيرة بتمنيه تولي مسؤولية تدريب المنتخب الإنجليزي في يوم من الأيام، فيما يؤكد الشارع البرازيلي أن ثمة أسبابا ترجح كفة مورينيو مدرباً للمنتخب اللاتيني لإجادته البرتغالية وقدرته على السيطرة على اللاعبين النجوم.