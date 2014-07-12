المكسيك تبقي على هيريرا مدرباً حتى مونديال 2018

قال رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، خوستينو كومبيان، إن ميجيل هيريرا سيبقى مديرا فنيا لمنتخب البلاد الأول، ولا يتبقى سوى التوقيع على تجديد تعاقده عقب المشاركة في مونديال البرازيل.

وقال كومبيان في ريو دي جانيرو "ميجل هيريرا سيبقى بالطبع مديرا فنيا، والهدف هو مونديال روسيا 2018"، وأبرز رئيس الاتحاد المكسيكي العمل الاستثنائي الذي قام به هيريرا خلال مونديال البرازيل، بالتأهل إلى دور الستة عشر رغم "الوقت القليل الذي أتيح له".

ووصل فريق هيريرا إلى مستوى متميز في دور المجموعات للمونديال بالتأهل ثانيا عن المجموعة الأولى خلف البرازيل، بعد أن تناوب على تدريبه خلال التصفيات كل من خوسيه مانويل دي لا توري ولويس فيرناندو تينا وفيكتور مانويل فوتشيتيتش وسط فوضى كاملة.

وتحت قيادة هيريرا، وصل الفريق إلى دور الستة عشر للمونديال، حيث خسر أمام هولندا 1-2. وقال "فيما يتعلق بعقد ميجيل نحن في مشاورات، لا توجد عجلة على الإطلاق، بعد وصوله حصل على إجازة مستحقة".

وأوضح أن ضمان استمرار المدرب للأعوام الأربعة يعتمد على النتائج التي يحققها في مشوار التصفيات. وأضاف "الضمانات توفرها النتائج، لأي مدرب. عندما يتم التعاقد مع مدرب ما، يكون ذلك بنية إكمال مرحلة، وهناك أهداف تكون في تلك المرحلة، إذا لم تتحقق فبالطبع يتحتم القيام بتغيير". وجاءت تصريحات كومبيان عقب تجديد التعاقد مع شركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية، الراعي الرئيسي للمنتخبات المكسيكية لكرة القدم.