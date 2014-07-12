تياغو سيلفا: كرامة البرازيل.. على المحك

أكد قائد منتخب البرازيل، تياغو سيلفا، أن الفريق سيلعب من أجل الشرف والكرامة وليس فقط على المركز الثالث خلال مباراة هولندا في مونديال 2014 اليوم (السبت).

وقال سيلفا: "الدافع لدي في أقصى درجة له، لأن الأمر يتعلق بشرفنا وكرامتنا، فحينما ترتدي هذا القميص الذي يحمل النجوم الخمس، فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقك".

وأوضح أن هولندا خصم مستعد جيداً، مشيراً إلى أنه نفس الفريق تقريباً الذي أطاح بهم من مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وقال: "غادرت وقتها الملعب حزينا للغاية، ولا أريد أن أفعل هذا مجدداً".

أما بشأن مستقبل المنتخب ومدربه لويز فيليبي سكولاري، فقال مدافع فريق باريس سان جيرمان: "نحن واثقون في سكولاري، لا يمكن صلبه نتيجة خطأ أو أي سبب آخر، والهزيمة ليست مسؤوليته وحده، نحن كنا في الملعب"، كما حمّل نفسه أيضاً المسؤولية بصفته القائد رغم غيابه عن اللقاء.

وتعرضت البرازيل صاحبة الأرض لهزيمة تاريخية بسبعة أهداف مقابل هدف أمام ألمانيا، لتتأهل الأخيرة إلى النهائي غداً أمام الأرجنتين، بينما يخوض "السيليساو" اليوم مباراة صعبة أمام "الطواحين" لتحديد هوية صاحبي المركزين الثالث والرابع.