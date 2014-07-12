شفاينشتايغر: سنتحلى بالصبر أمام راقصي التانغو

قال لاعب وسط منتخب ألمانيا، باستيان شفاينشتايغر، اليوم السبت، إن فريقه لن يشعر بأي ضغوط خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2014 لكرة القدم أمام الأرجنتين، غدا الأحد، لأنه يملك من الخبرة ما يمكنه من التعامل مع الحدث الرياضي الأكبر.

وقال شفاينشتايغر في مؤتمر صحافي في استاد ماراكانا الذي ستقام عليه المباراة "نحن في غاية السعادة ولا أعتقد أننا نعاني من أي ضغوط. كما نملك لاعبين شاركوا في مباريات نهائية على أعلى المستويات، ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذا الموقف رغم وجود لاعب واحد معنا فقد سبق له أن شارك في نهائي كأس العالم".

وأضاف اللاعب المحوري بالتشكيلة الألمانية قوله "نحن فقط نركز على أمر واحد وهو إنجاز المهمة. عند انطلاق صفارة البداية لن نفكر سوى في اللعب".

وتأهلت ألمانيا للمباراة النهائية في البطولة العالمية بعد فوز كاسح 7-1 على الدولة المضيفة في قبل النهائي، لكن شفاينشتايغر (29 عاما) يقول إن المواجهة المقبلة مع الأرجنتين ستكون مباراة مختلفة.

وقال شفاينشتايغر "نحن في وضع جيد للغاية كما كنا أمام البرازيل، لكننا ندرك أن النهائي سيكون مباراة مختلفة، فالبرازيل خاضت المباراة بدون نيمار وتياغو سيلفا، وكانت تحت ضغط كبير. ونحن نعرف أن بوسعنا تقديم كرة جيدة، لكن علينا القيام بذلك مرة أخرى من البداية".

وأوضح الدولي قائلا إن مفتاح المباراة المقبلة سيكون التحلي بالصبر والتصدي لمصادر التهديد الرئيسية للأرجنتين.

وأردف الألماني: "علينا التحلي بالصبر، فأنا أعتقد أن الأرجنتين فريق جيد جدا جدا وقد تأهلت للمباراة النهائية عن جدارة وتملك لاعبين من الطراز الأول مثل ليونيل ميسي وانخيل دي ماريا وسيرجيو أغويرو".

وقال شفاينشتايغر أيضا "خافيير ماسكيرانو هو القناص الأول (للأرجنتين) كما ظهر في مواجهته مع ارين روبن (لاعب هولندا) عندما حرمه من التهديف. أنتم تعرفون أسلوبه في اللعب لبلاده، الأمر لن يكون سهلا علينا، لكن إذا أظهرنا نوعية أدائنا على أرض الملعب وأظهرنا المهارة المطلوبة فإن بوسعنا الفوز على هذا الفريق".