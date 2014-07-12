(نهائي البابوين والمرأتين)

كان على يواكيم لوف أن يستقدم الجوكر الخارق جوزيف راتزينجر لتعزيز صفوف المانشافت لمواجهة الأرجنتين في نهائي تاريخي، وكان على سابيلا أن يعوض دي ماريا بخورخي بيرجوليو المعروف بالغراب، لتحرير ميسي من قبضة الألمان، ولكن يبدو أن المدربين يسعيان للحفاظ على تشكيلتيهما للحفاظ على الانسجام الحاصل، وعدم المغامرة بلاعبين لم يأخذا حظهما في هذا المونديال.

أعرفُ أن القارئ الكريم يتساءل عن السر في حرمان لاعبين كبيرين من نهائي يحلم كل لاعب في حفر اسمه خالداً في ذاكرته.. لكن المدربين معذوران في اختياراتهما، فلا لوف قادر على إقناع راتزينجر، ولا بيرجوليو يستجيب لطلب سابيلا، لأن المسألة باختصار تتعلق بلاعبين من طراز مختلف هما البابا الألماني السابق بندكتوس السادس عشر، واسمه الحقيقي جوزيف راتزينجر، والبابا الأرجنتيني الحالي فرانسيسكو، واسمه الأصلي خورخي بيرجوليو، وهما اسمان كبيران لدى أتباع الفاتيكان، وتأثيرهما واسع جداً في العالم.

يقول العارفون ببابا ألمانيا أنه غير منجذب لكرة القدم، ولا أحد يعرف إن كان تابع بعض مباريات المانشافت، ويكشف مقرب من البابا السابق أن الرجل يخلدُ إلى النوم ابتداء من الـ10 مساء، وإذا حدث وشاهد نهائي المونديال فإما هي سابقة في حياته، أو ربما نكاية في بابا الأرجنتين، أما العارفون ببابا الأرجنتين، فيقرون بشغفه الكبير بكرة القدم، وتشجيعه لفريق سان لورنزو، ودعمه لكتيبة التانغو، وإن كان منذ أيام أصدر بياناً يقول فيه إنه سيقف على مسافة واحدة من كل المنتخبات، بينما يميل قلبه - بالتأكيد - إلى الأرجنتين.

هذا على الصعيد الروحي، أما على جبهة النساء، فإن عالمة الفيزياء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي ابنة رجل دين ألماني، ستواجه في نهائي المونديال من خلال ماكيناتها المدمرة، المحامية الأرجنتينية كريستينا كيرشنر، بمنتخب يدير مبارياته بأسلوب «الديزل»، أي أن أداءه في تصاعد.

ميركل لا تتردد في التعبير عن رغبتها في نيل الكأس، وهو موعد يتزامن مع عيد ميلادها الـ60، والتأكيد على أن ألمانيا ليست مجرد اقتصاد قوي وتأثير في السياسة العالمية، ولكنها تفرض سطوتها على الكرة في أوروبا والعالم. أما كيرشنر فتعرفُ أن مسؤولية ميسي ورفاقه تتجاوز الأرجنتين إلى الدفاع عن الكرامة الكروية لأميركا اللاتينية بعد انهيار السقف على البرازيل وخروج كولومبيا والشيلي والمكسيك وكوستاريكا، فالمسؤولية أكبر من نيل كأس، بل في تصفية حسابات قديمة، سياسية وكروية.

هذه إحدى مفارقات مونديال 2014، إذ أوقعت التصفيات حتى نهايتها منتخبين من النجوم، ينتمي كل واحد منهما إلى مدرسة تختلف فنياً وتكتيكياً، ويقف خلف كل منتخب ملايين المشجعين من العالم، إنما يشعر المنتخبان أنهما سفيران لقارتيهما، وبالتالي يقع عليهما عبء كبير. والمفارقة الأخرى أن يرتبط منتخب كل بلد باسم بابا الفاتيكان، وفي ذلك دافع للاعتزاز، وما يجعل النهائي أكثر تميزاً أن تجلس سيدتان في المنصة الشرفية هما ميركل وكيرشنر وبينهما سيدة بئيسة هي ديلما روسيف. ومن خلف الشاشات يأخذ الملايين من أتباع الماكينات أماكنهم، ليهتفوا بحياة نوير ومولر منتظرين اللقب الرابع، أو يقفون قلقين متفاعلين مع ميسي وماسكيرانو منتظرين اللقب الثالث. أما أنا فليس أمامي إلا أن أضرب أخماسي بأسداسي وأنا أقرأ ما كتبه صحافي برازيلي معلقاً على فضيحة السامبا أمام الألمان «أفضل حل للبرازيل أن يقوموا بتجنيس لاعبي الجزائر والثأر من ألمانيا في مونديال روسيا».

*نقلا عن الحياة اللندنية