بكنباور: لوف فعل كل شيء مع المنتخب الألماني

قال فرانز بيكنباور اللاعب والمدرب الألماني السابق إن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب بلاده الحالي فعل كل شيء حتى الآن ليقود الفريق إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 لملاقاة الأرجنتين اليوم (الأحد)، وكتب بيكنباور في مقالة نشرتها اليوم صحيفة بيلد: "حتى الآن لوف فعل كل شيء على ما يرام".

وضرب بيكنباور مثالاً على صحة رأيه بقرار لوف بعدم إشراك سامي خضيرة وباستيان شفاينشتايجر منذ بداية المونديال، نظراً لأنهما كانا تعافيا لتوهما من الإصابة، واصفاً هذا القرار بالذكي.

وأكد الملقب بالقيصر أيضاً أن تطور المونديال الحالي يذكره بما حدث في كأس العالم 1990، عندما تغلبت ألمانيا تحت قيادته على الأرجنتين وتوجت باللقب.

وأوضح: "مونديال البرازيل يذكرني بكأس العالم 1990 في إيطاليا، إذ بدأنا بشكل جيد للغاية، وتغلبنا على يوغسلافيا (4-1) والآن انطلقنا في البطولة الحالية بالفوز على البرتغال (4-0) ثم جاءت مباريات غير مقنعة بالشكل الكافي من جهة الأداء".

وأضاف: "ومع ذلك الآن وحتى في المباريات أمام الولايات المتحدة (1-0) وغانا (2-2) والجزائر (2-1) لم أشعر قط بأن الأمور ربما تصبح سيئة"، مشيراً إلى أن المنتخب الألماني اكتسب الثقة من هذه التجارب".

