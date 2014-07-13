ديميكليس: نحترم ألمانيا.. ولكن لا نخشاها

أكد المدافع الأرجنتيني مارتن ديميكليس أن المنتخب الألماني اكتسب الاحترام كفريق، ولكن راقصي التانغو لا يخشون مواجهته في نهائي مونديال البرازيل غداً الأحد.

وصرح مدافع مانشستر سيتي الحالي بأن: "ألمانيا نالت الاحترام كفريق، ولكننا لا نخشاها. نشتاق كثيرا لمجيء يوم الأحد، وبوسعنا لعب هذه المباراة شديدة الأهمية".

يشار إلى أن ديميكليس، الذي كان قريباً من الاستبعاد من القائمة النهائية للأرجنتين في المونديال، يعرف جيداً الخصم الذي ستواجه بلاده في النهائي غداً بملعب ماراكانا، إذ إنه لعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني لثمانية مواسم قبل انتقاله إلى مالاغا الإسباني.

وقال المدافع إن الماكينات الألمانية لديها "مدرب ذكي للغاية، وكما حدث معنا في لقاء هولندا، ينبغي أن نعرف كيف نقرأ جيداً المباراة".

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني يعاني من بعض الإنهاك البدني، ما اضطره للعب وقت إضافي بنصف النهائي أمام هولندا، ولكنه أكد أن هذا الأمر لن يكون عذراً أمام خصم يبدو أنه يلعب في كامل لياقته.

وتابع قائلاً: «في هذا النهائي سنحظى بدعم 40 مليون أرجنتيني. إنها مباراة يجب أن نلعبها من القلب، لأنه سيكون حدثاً فريداً".

يشار إلى أن ديميكليس لم يشارك في تشكيلة المنتخب خلال العامين الماضيين تحت قيادة المدير الفني أليخاندرو سابيلا، الذي عول مع ذلك على خبرة هذا المدافع المخضرم لإتمام قائمته النهائية لمونديال البرازيل.

وفي هذا الصدد، قال ديميكليس: "مع دخولي في اللحظة الأخيرة، أحسست بكثير من الامتنان لمشاركتي في المونديال، ولكنني لا أشعر أبداً بالاكتفاء، ودائماً ما أتوق للمزيد. طالما كنت هكذا، ومن يعرفونني يعلمون أنني كنت اطمح لأن أكون بين اللاعبين الأساسيين الـ11".