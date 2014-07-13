فريد: لن ألعب لمنتخب البرازيل مرة أخرى

أكد المهاجم البرازيلي فريد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني، وفقا لما جاء في المقابلة التي أجراها مع صحيفة "استادو دي ساو باولو" اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة البرازيلية عن فريد قوله "لقد انتهيت مع السليساو". وتعرض فريد يوم الثلاثاء الماضي لهتافات استهجان من قبل بعض الجماهير البرازيلية في استاد بيلو هوريزونتي خلال المباراة التي خسرها الفريق البرازيلي على يد ضيفه الألماني بسبعة أهداف لهدف في المربع الذهبي للمونديال.

وخلال المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع هتفت الجماهر البرازيلية ضد فريد أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، بعدما ظهر وجهه على الشاشة العملاقة للاستاد.

وأعرب فريد عن تخوفه من أن يصبح من نوعية اللاعبين الذين يتعرضون لهتافات استهجان من جانب الجماهير في أي مكان يذهبون إليه.

وأوضح فريد "لم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين، ولكن لا يوجد شخص بعينه مسؤول عما حدث. ما يمكنني قوله إنه لم يكن خطأ فريد وحده".