ميسي: الفوز بكأس العالم.. حلمي منذ الصغر

ذكر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، أنه مستعد للاستغناء عن جميع جوائزه، وأرقامه الشخصية، في مقابل الفوز مع بلاده بلقب كأس العالم، يوم (الأحد)، أمام المنتخب الألماني، مؤكداً أن التتويج بالمونديال لا يُقارن بأي شيء آخر.

وأكد ميسي، في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، أنه مستعد أن يضحي بكل أرقامه الشخصية، في مقابل الفوز بالمونديال، كما يفضل كأس العالم عن لقب أفضل لاعب في العالم، وهو هدفه الأول، وهدف أيّ لاعب في الساحرة المستديرة.

وقال البرغوث: "كأس العالم شيء حلمت به منذ صغري، وهو الحلم الذي لم يتلاشَ أبداً، سأبذل قصارى جهدي لاستغلال هذه الفرصة، خاصة بعدما سألت زملائي في برشلونة عن الشعور الذي ينتابهم أثناء حمل الكأس".

يُذكر أن منتخب الأرجنتين سيخوض نهائي كأس العالم، اليوم (الأحد)، أمام المنتخب الألماني، على ملعب ماراكانا التاريخي.



