الصحافة الإسبانية: ميسي لا يقارن بالأسطورة مارادونا

انتقدت الصحافة الإسبانية الصادرة يوم الاثنين، ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني على أدائه في المباراة النهائية لمونديال البرازيل واختياره كأفضل لاعب في البطولة.

وأكدت صحيفة (الباييس) "مثلما كان الحال هذا الموسم مع برشلونة، لم تحن لحظة ميسي مع الأرجنتين ولم يكن مارادونا، ولم يثر الإعجاب بلعبة، كما كان مطلوبا منه"، في مقارنة مع مواطنه الأسطورة المعتزل دييغو مارادونا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام ألمانيا صفر /1 باستاد ماراكانا، ولم يتمكن ميسي من تقليد مارادونا بطل العالم في مونديال المكسيك 1986.

وأضافت صحيفة (الموندو) "خسرت الأرجنتين وميسي سقط من عليائه، دون أن يجد حيزه المنفرد في صفوة كرة القدم على مر العصور".

ورحل ميسي عن المونديال دون أن يسجل أي هدف في الأدوار الحاسمة، أحرز أربعة أهداف كلها في مرحلة المجموعات - وتسبب قرار اختياره كأفضل لاعبي المونديال في حالة من الاستغراب لدى الصحف الإسبانية.

وقالت صحيفة (آس) "رغم أن الفيفا منحه الكرة الذهبية كأفضل لاعبي البطولة، يبدو القرار مثيرا للاستغراب، حتى إنه هو نفسه لم يسعد به أو يحتفل".

وبحسب صحيفة (سبورت)، لم يفكر "أكثر الأرجنتينيين تفاؤلا" في أن ميسي سيكون اللاعب الأفضل في المونديال. وأضافت الصحيفة الكتالونية "حتى لم يكن أفضل لاعبي الأرجنتين في البطولة، بل ماسكيرانو".

من جانبها، أوجزت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بأن "ميسي لم يحقق حلمه" وقالت إن الأرجنتيني "بدا وحيدا جدا" في المباراة النهائية.