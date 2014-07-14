لوف: حرّضت غوتزه على ميسي.. فأحضر الكأس

قال يواكيم لوف مدرب ألمانيا أن ماريو غوتزه هو أعجوبة منتخب بلاده ويملك موهبة هائلة بعدما أحرز المهاجم الشاب هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم في البرازيل أمس الأحد.

ورغم أنه قدم بطولة مخيبة للآمال قبل المباراة النهائية سجل البديل غوتزه الهدف الوحيد قبل سبع دقائق على نهاية الوقت الإضافي ليقود ألمانيا للفوز 1-صفر على الأرجنتين والتتويج باللقب الرابع في كأس العالم.

وقال لوف للصحفيين "طلبت منه النزول وإظهار أنك أفضل من ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أمام العالم وأنه يمكنه حسم المباراة الليلة". ويلعب غوتزه في صفوف بايرن ميونيخ، وأصرت الإدارة الحمراء بقيادة المدرب غوارديولا إحضار الشاب إلى الفريق قادماً من صفوف بورسيا دورتموند.