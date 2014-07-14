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مونديال البرازيل 2014م: النهائي

قبل المباراة.. الكل سعيد قبل المباراة.. الكل سعيد الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
يا فرحتك ..! يا فرحتك ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
للذكرى ..! للذكرى ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
وعد.. وأوفى ..! وعد.. وأوفى ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
قلق ..! قلق ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
دييغو لايتكرر مرتين ..! دييغو لايتكرر مرتين ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
مرحبا بك في التاريخ يا ماريو مرحبا بك في التاريخ يا ماريو الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
حسرة حسرة الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
يحق لك ..! يحق لك ..! الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
بعد سنوات من المحاولة.. باستيان يقول: المستحيل ليس ألمانياً بعد سنوات من المحاولة.. باستيان يقول: المستحيل ليس ألمانياً الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014
هناك فرح.. وهنا دموع الحزن هناك فرح.. وهنا دموع الحزن الاثنين 16 رمضان 1435 هـ - 14 يوليو 2014

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