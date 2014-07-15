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16 يوليو 2014

لا أحد يتحمل الخسارة..! لا أحد يتحمل الخسارة..! الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
غير مهتم ..! غير مهتم ..! الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
الظاهر لايعكس دوماً حقيقة الأمور.. فرق بين ابتسامة ميسي وحزن هيغوايين الظاهر لايعكس دوماً حقيقة الأمور.. فرق بين ابتسامة ميسي وحزن هيغوايين الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
جزاء الاداء الرائع بالمونديال.. صورة مع سيادة الرئيس ! جزاء الاداء الرائع بالمونديال.. صورة مع سيادة الرئيس ! الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
ديريك جيتير أسطورة اليانكيز قبل مباراة تكريمية ديريك جيتير أسطورة اليانكيز قبل مباراة تكريمية الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
مطعم في بيونس أيرس..ييوضح غضب شعب الأرجنتين جراء الخسارة مطعم في بيونس أيرس..ييوضح غضب شعب الأرجنتين جراء الخسارة الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014
نعم.. أنهم أمامك ..! نعم.. أنهم أمامك ..! الثلاثاء 17 رمضان 1435 هـ - 15 يوليو 2014

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