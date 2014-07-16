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17 يوليو 2014
لويس إنريكي في أول يوم تدريبي ببرشلونة.. (موقع برشلونة الرسمي)
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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بالبرتغالية..والألمانية: شكراً
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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كرة القدم 22 لاعباً ضد بعضهم.. وبالنهاية يفوز الألمان
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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يواخيم المغمور قبل 10 أعوام.. يصنع المجد اليوم ..!
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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الشاب الذي أنهى فترة 24 عاماً من الحرمان
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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ألمانيا ..1
الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
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