عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر

17 يوليو 2014

لويس إنريكي في أول يوم تدريبي ببرشلونة.. (موقع برشلونة الرسمي) لويس إنريكي في أول يوم تدريبي ببرشلونة.. (موقع برشلونة الرسمي) الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
بالبرتغالية..والألمانية: شكراً بالبرتغالية..والألمانية: شكراً الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
كرة القدم 22 لاعباً ضد بعضهم.. وبالنهاية يفوز الألمان كرة القدم 22 لاعباً ضد بعضهم.. وبالنهاية يفوز الألمان الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
يواخيم المغمور قبل 10 أعوام.. يصنع المجد اليوم ..! يواخيم المغمور قبل 10 أعوام.. يصنع المجد اليوم ..! الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
الشاب الذي أنهى فترة 24 عاماً من الحرمان الشاب الذي أنهى فترة 24 عاماً من الحرمان الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014
ألمانيا ..1 ألمانيا ..1 الأربعاء 18 رمضان 1435 هـ - 16 يوليو 2014

المزيد من ألبومات الصور

المزيد

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر