نتنياهو نجم المونديال

لم يكن نتنياهو سوى مخلوق استلذ الألم والويل والثبور فحولهما إلى قصف وقتل وتفجير، هو يفعل ذلك في منطقة تنشد الحب والخير والسلام لكنه لا يرغب بذلك ومعه ثلة من المتعصبين الذين صنعهم التعصب ليكونوا وبالا وحسرة على الأرض.

في جهة أخرى من العالم كان هناك ما يناقض توجهات نتنياهو وعصابته، عالم آخر يجمعه الحب والتآخي والتنافس الشريف، الكل بسببه في بهجة وسرور، في ظل تنافس لا ينطوي على تسلط ولا يبنى على خديعة، قانونه فوق الجميع وإن أخفق أحياناً في التقدير فذلك حكم القدر والكل يرضى به.

في كأس العالم الكل يحضر بحبور والمجال متاح للصغير والكبير أنت وجهدك، وعملك الذي يقودك لكي تكون بين النخبة، وحين التلاقي فلا كبير هناك، فأي دولة صغيرة بحجمها وتأثيرها السياسي بإمكانها أن تنتصر على روسيا أو أميركا وتعسفها وتذيقها الخسارة دون أن يصيب العالم توتر عسكري، ولا انهيار مالي، ولا أزمة في الحوار، بل تستمر أمور العالم جيدة ودون خلل.

في كأس العالم تتلاشى الخلافات وتذوب وبإمكان دولة صغيرة من الجنس الإفريقي أن تذيق الجنس العرق الآري الخسارة وتبعده عن المنافسة، وبإمكان الهنود الحمر المنتمين للأمريكتين الوسطى والجنوبية أن يتفوقا على الجنس الأبيض القادم من أوروبا، يحدث هذا داخل الملعب، أما في المدرجات فلا فرق بين الجميع كلهم متيمون بحب المستديرة، وكل يناصر بلاده في إطار احترام الآخرين وإدراك حقوقهم، وكأنهم يقدمون رسائل لأولئك المتسلطين العنصريين المحتلين بأن على الكرة الأرضية حب وتلاقي وإيمان بحقوق الآخر، وتلاقي دون تسلط وفوقية.

في فلسطين حقد وضغينة وسلب حقوق وقتل من قبل المحتل، وفي مونديال البرازيل تآخٍ وتماسك واتفاق على السير جماعة بأفضليات تعود على الجميع بالخير.

ولكن يظل السؤال الكبير الغريب العجيب، لماذا حينما يتفق العالم على الفرح وفي مناسبات كثيرة كأن يكون هناك تجمع أولومبي رياضي أو كأس عالمي كروي.. تتحرك الآلة العسكرية الإسرائيلية لتعيث قتلا وتدميراً في السكان الآمنين؟! هل تريد عصابة إسرائيل أن تقول للعالم أنا هنا يا من تلتقون وتفرحون، لأذكركم أن بإمكاني أن أقلب فرحكم حزناً؟

من جهتي كما الآخرين أدرك أن الضغينة الإسرائيلية تسترجع كل شيء وكأنها أرادت أن تستعيد عبر أي حدث رياضي كبير ما حدث في أولمبياد ميونيخ 1972 في عملية احتجاز رهائن إسرائيليين من قبل منظمة فلسطينية لأجل مقايضتهم برهائن في سجون الاحتلال، وكانت العملية الدموية التي ارتبطت بالرياضة، وأرادت إسرائيل حين كل تجمع كبير أن تظهر بوجهها القبيح تقصف وتقتل الأبرياء، ليس إلا أنها تتذكر بلؤم أو تريد أن تذُكر العالم بما حدث، متناسية ما أحدثته هي في الأبرياء والمسالمين، غير سرقة الأرض وتهديد الآمنين

وبعد، نقول حسبنا الله على العصابة الإسرائيلية. ففي كل مرة ننشد الاستمتاع والفرح في أي شأن حياتي مبهج كما كأس العالم يخرجون علينا ليعيدوننا للألم، لم يعوا أو يدركوا أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة سبيل لتقريب الشعوب وزيادة تآلفهم، بل إنها غيرت مفهوم صراع الحضارات إلى تقارب الحضارات، هي لغة جميلة كما الموسيقى بل وقد تكون أشد جذباً، لتكون محل الترويح والترفيه لسكان هذه المعمورة، لكن يبدو أن نتنياهو و»ربعه» يجدون الموسيقى والألق بصوت المدافع والتفجير وأنين المحتضرين.

ختام القول، أننا تأكدنا كما العالم أن هناك من يسوؤه الفرح، يريد العالم أن يعيش معه مآسيه عبر التاريخ من السبي البابلي، وحتى أفران الغاز في العصر الحديث، لا يريد أن ينسى يريد أن يفتك ويقتل.. لكن بمَن؟! بالفلسطيني الأعزل؟! ويا ضمير العالم استمر بالنوم.. ولا بأس من بعض شخير.. حتى يريد الله بنا أمراً لنوقظك ونحاسبك على ما اقترفت أنت ومدللتك؟!







*نقلاً عن العرب القطرية