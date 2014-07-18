(١)



ألمانيا بطلة "العِلم" و"العَالم" ..

هذا عزّ، لا يُهدى ولا يباع ولا يشترى

وإنما تصنعه العقول والأيدي الألمانية ..

"تصنعه"، لا "تتصنعه".



(٢)



ألمانيا تُعلمنا:

إذا أردت أن يحترمك العالم ويهابك ..

كن قوياً وانتصر.



(٣)



الذين يقولون دائماً "خسرنا بشرف"، ليتهم يفهمون مرة واحدة معنى "الفوز بشرف".



(٤)



أما الذين يحتفلون بالخسارة .. فسيستمرون يحتفلون بها، وستكون "الهزيمة بصعوبة" هي بطولتهم الوحيدة.



(٥)



.. ولهذا، فإن الذين يريدون الفوز يجب عليهم أن يربوا اللاعبين، على أنه "لا يمكنهم الانتصار.. إذا كانوا مستعدين لقبول الهزيمة"، كما قال فينس لومباردي.‬‬



(٦)



"الهزيمة" ليست مشكلة .. لأنها تحدث أحياناً، المشكلة هي: "الاحتفال بها"!



(٧)



انسحب .. تنازل .. تراجع ..

لكن، لا تقاتل حتى تُهزم .. ثم تقول: "خسرت بشرف"!

.. على الأقل، إذا هُزمت "اصمت".



(٨)



ميسي لاعب عظيم جداً، جداً، ومجده لا يحصى، هذه لا شك فيها ولا جدال.. لكن صناعة "تاريخ الدول" كروياً، مهمة لا يقدر عليها أي أحد.



(٩)



مارادونا وحده..

لا قبله، ولا بعده..

من يستطيع الفوز بمفرده على "بلاد" أخرى ..

ما عداه .. ليسوا إلا محاولات فاشلة لجعل هذا الفوز ممكناً.‬





*نقلا عن الرياضي السعودية