عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر

18 يوليو 2014

قميص مانشستر سيتي لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لنيسان قميص مانشستر سيتي لكارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لنيسان الجمعة 20 رمضان 1435 هـ - 18 يوليو 2014
افتتاح ملعب ليفيز الجديد لكرة القدم الأميريكية بسان فرانسيسكو افتتاح ملعب ليفيز الجديد لكرة القدم الأميريكية بسان فرانسيسكو الجمعة 20 رمضان 1435 هـ - 18 يوليو 2014
جيلمار، مديراً فنياً للسيليساو جيلمار، مديراً فنياً للسيليساو الجمعة 20 رمضان 1435 هـ - 18 يوليو 2014
كروس.. جندي جديد تحت قيادة أنشيلوتي كروس.. جندي جديد تحت قيادة أنشيلوتي الجمعة 20 رمضان 1435 هـ - 18 يوليو 2014

المزيد من ألبومات الصور

المزيد

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر