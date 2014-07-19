القروني: 4 مواجهات في هولندا.. كفيلة بتجهيز النمور

أكد خالد القروني المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، أن معسكر الفريق الخارجي الحالي في هولندا هو المرحلة الإعدادية الأخيرة للموسم الرياضي الجديد المقرر انطلاقه منتصف شهر أغسطس المقبل حيث يسعى الفريق لتعزيز الانسجام بين لاعبيه بعدما شهد العديد من الصفقات المحلية والأجنبية التي انضم بموجبها عدد من اللاعبين الجدد إلى صفوفه في الفترة الأخيرة.

وقال القروني الذي وصل مع فريق اتحاد جدة إلى هولندا مساء الجمعة: "سنخوض أربع لقاءات ودية في المعسكر الهولندي الذي يعتبر المرحلة الثالثة بعد معسكر مدينة الطائف ثم مرحلة الإعداد في جدة التي شهدت مواجهتين وديتين مع فريقي الربيع ونجران".

وأوضح القروني أنه يأمل من وراء المراحل الإعدادية الثلاث لاتحاد جدة الوصول للتشكيل الأساسية المثالي للفريق ، هذا بخلاف سعي الجهاز الفني للاستقرار على قائمة الثلاثين لاعب التي سترفع للتسجيل في اتحاد الكرة السعودي.

وأضاف :"قد يشهد معسكر هولندا استبعاد عدد من عناصر الفريق لعدم الحاجة لهم خلال الموسم المقبلة وفتح المجال لهم للبحث عن أي فريق آخر قبل بداية الموسم الجديد.

وبالنسبة للمحترف ماركينهو فقد انقطع الفترة الماضية عن التدريبات ويحتاج إلى فترة تأهيل بدني قبل الدخول في التدريبات مع باقي زملائه".

واختتم مدرب اتحاد جدة حديثه قائلا :"لقد شهد الفريق مؤخرا عودة كوكبة من نجومه مثل محمد نور وأحمد عسيري وأسامه المولد وحمد المنتشري. وكل تلك الأسماء لها من الخبرة ما تكفيها لخدمة الفريق. وقد أعطى تواجدهم ، إلى جانب اللاعبين الشباب ، ثقة للأجهزة الفنية والإدارية لما يمتلكون من خبرة كبيرة ورغبتهم في تقديم مستوى أداء مختلف في الموسم المقبل".