

ـ الألمان دائماً على علم بماذا يعملون واين يذهبون ومن يصدق عليه ان يرجع الى صورة مدرب المنتخب الانيق يواكيم لوف وهو يرفع يده مشيرا برقم أربعة وكان ذلك قبل أن يغادر المنتخب الالماني من مطار فرانكفورت متوجها إلى البرازيل

ـ اذ كان يعنى أن الفريق فى طريقه لإحراز اللقب الرابع لمعرفة هذا المدرب بامكانيات لاعبيه ولعل لغة الارقام تؤكد ذلك اذ احتل المنتخب الالماني افضل منتخب من حيث التمرير في البرازيل بعدد 4157 تمريرة ناجحة بين المنتخبات الاثنان والثلاثون

ـ بل جاء لاعبه فيليب لام افضل لاعب مرر الكرة في كأس العالم بعدد 562 تمريرة ناجحة وهذا طبيعي يدل على الدقة والتحكم في الأداء بل حتى الخبراء حينما عملوا تشكيلة لمنتخب المونديال اختاروا عدد اربعة لاعبين من المانيا الحارس نوير والمدافع توماس هملز ولاعبا الوسط فيليب لام وتوني كروس والمهاجم مولر

ـ وبصراحة لقد عشنا خلال الفترة الماضية أجمل وأمتع بطولات كأس العالم.. اذ شهدت مفاجآت، وعجائب، ونسبة أهداف عالية جداً فبلغت النسبة 2.7 هدفاً عن كل مباراة في المونديال وبلغت نسبة اللعب الفعلي ايضاَ 57.6 من عدد 90 دقيقة عمر اي مباراة ويعتبر توماس مولر اكثر لاعب ركض في المونديال بمعدل 84 كم بين عدد اكثر من 500 لاعب شاركوا بالنهائيات

ـوشاهدنا لعبا مفتوحا وبطريقة 3ـ5ـ2 التى لا نعترف بها في ملاعبنا السعودية ، ولقد كتب بعض النقاد انه ومن من المصادفات الغريبة في مونديال البرازيل أن المنتخبات الأربعة التى تأهلت للدور قبل النهائى يحكم دولها أربع سيدات، وهن أنجيلا ميركل ألمانيا ،كريستينا فرنانديز الأرجنتين، ماكسيما هولندا، روسيف البرازيل..

سكولاري الأهلاوي

ـ عرفنا فيليب سكولارى منذ ان درب الاهلي بجدة قبل 25 عاماً وهو امبراطور في التبرير والهروب وبالرغم من الشهرة التي نالها بعد ان غادر الاهلي لم يستوعب معنى وحجم الهزيمة التى منى بها منتخب العالم او منتخب البرازيل أمام ألمانيا

ـ فسكولاري باشا قال : فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد المباراة أخرج أوراقا وقرأ منها رصيده منذ تولى المسئولية وقال : لعبت 28 مباراة وخسرت ثلاث مباريات فقط. ونحن ضمن أفضل 4 منتخبات فى العالم. وفى حالة الفوز بالمركز الثالث سنرد شرف الكرة البرازيلية ولكن خيب الآمال من جديد وخسرت البرازيل حتى المركز الثالث

اضحكوا مع الهلال

ـ هل يعقل ان يكون لدى نادي الهلال عجز بمبلغ 28 مليونا وهو النادي الذي يملك مبلغ الرعاية الافضل ؟ ثم هل يعقل ان يكون ايراد النادي 152 مليون ريال ولايكفي ؟ هل نضحك على انفسنا ام اننا لا نستطيع ان نربط قليلاً من الحزام





*نقلا عن الرياضية السعودية