زيدان يا يوفنتوس، استعدوا للفاتورة



استنفذ ريال مدريد كل الحلول المنطقية وغير المنطقية، وكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه خلال السنوات ال12 الماضية، فمنذ أن توج عام 2002 على ملعب هامبدن بارك بهدف زيدان الشهير في مرمى ليفركوزن، عجز جميع مدربيه الذين خلفوا «فيثينتي ديل بوسكي» عن تقديم شيء ملموس لدرجة دفعت النادي نحو الرجل الصارم الذي لا يُقهر في دوري الأبطال «جوزيه مورينيو» لعل وعسى يكرر ما فعله مع ضعاف الامكانيات مقارنة بالريال «بورتو والإنتر».

لكن مورينيو لم يكرر شيئًا، ربما لأن الريال لا يرتدي الأزرق؟ ربما..فالمو كان مثله مثل غيره من المدربين الذين فشلوا في دخول قلوب عشاق الفريق الملكي، بل وترك ذكرى غير طيبة عند الكثير من المحبين لافتعاله مشاكل شخصية مع نجوم الفريق مثل كاسياس وراموس وكريستيانو رونالدو، وتأثيره بعصبيته على مزاجية اللاعبين داخل أرض الملعب، بينما مدرب صاعد مثل «زين الدين زيدان» في أول موسم له كمساعد لكارلو أنشيلوتي نجح في خلق بيئة مناسبة كفلت للفريق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد في نهائي لشبونة قبل شهرين.

زيدان كان رمانة الميزان التي بحث عنها فلورنتينو بيريز وكالديرون في غرفة خلع ملابس النادي، تصريحاته الهادئة وكياسته في التعامل مع اللاعبين انعكس بالإيجاب داخل الملعب على كل لاعب حتى البدلاء منهم، فجميعهم دون استثناء أعطوا كل ما لديهم ولم يبخلوا بقطرة عرق واحدة، كما أنهم كانوا يلعبون بأريحية وثقة غير عادية في النفس حتى في أصعب المباريات، مثل مباراة دورتموند في الفيستفالن.

نعم كان ضلع من أضلاع هذا النجاح الكبير في مدريد، وكارلو أنشيلوتي يدين له بالفضل، فهو من نوعية المدراء الفنيين الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على دور مساعده، وعندما يفقده أو ينقطع الاتصال بينه وبين المساعد يضيع، هذا ما حدث في أيامه الأخيرة مع ميلان وتكرر في أيامه الأخيرة مع تشيلسي عندما أقيل «راي ويلكينز» في ظروف غامضة بتدخل من المالك أبراموفيتش.

لو مساهمات زيدان غير ملموسة بحق، فلماذا طلبته عدة أندية منذ انتهاء الموسم الماضي لتولي مسؤولية المدير الفني؟ موناكو تحدث معه، ومارسيليا تحدث عنه، وبعض أعضاء ريال مدريد اوعزوا لفلورنتينو بيريز بإقالة أنشيلوتي وتعيينه في حال فشل في التتويج بدوري الأبطال، وهذا يوضح عزم الريال على جعل زيزو الرجل الأول في سنتياجو برنابيو خلال عامين على أبعد تقدير من الآن.

في خضم كل ما دار وما يدور حول الجزائري نجم يوفنتوس السابق، قرر المدرب الإيطالي الشاب «أنطونيو كونتي» تقديم استقالته من تدريب السيدة العجوز وهي واحدة من أكبر المفاجآت على الإطلاق، لكن البعض توقع تلك الصفعة من كونتي على وجه إدارة اليوفي التي تنوي بيع ثنائي الوسط المتميز «بول بوجبا وآرتورو فيدال» بما يقرب ال100 مليون جنيه إسترليني، والبعض الآخر فسر المشهد وكأنه تمهيد من كونتي لتدريب المنتخب الإيطالي خلفًا لتشيزاري برانديلي الذي حصل على مكان مانشيني في جلطة سراي فور انتهاء رحلة الأدزوري في المونديال بداية هذا الشهر.

وبدلاً من أن يُفكر اليوفي في شخص يجيد التعامل مع النجوم وقادر على اقناع أميز لاعبي العالم بالانضمام إلى صفوف الفريق مثل زيدان، قام ماروتا باتخاذ قرار أراه متسرعًا للغاية بالتعاقد مع المدرب المتواضع «ماسيميليانو أليجري» الذي لم يقنع أو يمتع مع ميلان، وانجازه الوحيد يتلخص في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة من ثلاث محاولات.

لو افترضنا جدلاً عدم اهتمام اليوفي بالصيت المحلي فقد نال ما يكفيه خلال المواسم الثلاث الماضية مع كونتي، وكان النادي يبحث عن تألق قاري مثلما كان الريال يبحث فجلب مورينيو ثم أنشيلوتي، فهل من المنطق التعاقد مع أحد أفشل المدربين الذين أشرفوا على ميلان في آخر 20 عامًا بالبطولات القارية؟.

أليجري اختيار خاطيء بكل المقاييس، إن لم يكن على الصعيد المحلي فعلى الصعيد القاري والعكس صحيح، والأهم من ذلك أنه من نوعية المدربين الذين لا يجيدون التعامل مع الضغوطات الجماهيرية والصحفية بالتزامن مع استغناء ناديه عن أهم النجوم، وهذا ما كاد يؤدي إلى دخول ميلان الصراع على الهبوط الموسم الماضي، لفشله في تصعيد اللاعبين الجدد والتصرف بالخامات المتاحة بعد بيع الإدارة لبرينس بواتينج وزلاتان إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا، ورحيل نخبة من اللاعبين على رأسهم بيرلو ونيستا وسيدورف، كل الطرق لم تكن تؤدي أبدًا لأليجري، والنادي سيبدأ تسديد الفاتورة من الآن وحتى موعد الحقيقة.