رئيس فيورنتينا: أندية أوروبا تركض خلف كوادرادو

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن أندريا ديلا فالي، رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، أعرب عن تقديره لاهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو.

كما أشار فالي إلى أن اللاعب أصبح محط اهتمام الكثير من الأندية الأخرى، مثل بايرن ميونيخ الألماني، الذي يسعى بالمثل إلى التعاقد مع اللاعب الموهوب.

ونقلت عن رئيس النادي في تصريحات لمجلة "ديلو سبورت" الإيطالية: "بعد عودته إلى الفريق خلال أسبوعين سنبحث إذا ما كانت تتوافر لديه النية في الرحيل عن فيورنتينا أم أنه مازال يملك الدوافع اللازمة للاستمرار هنا. إنه يتعرض لموقف معقد، حيث إن نصف فرق أوروبا تسعى خلفه".